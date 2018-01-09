Рецепт: пицца с колбасой пепперони и сладким перцем

Ингредиенты

Для теста:

мука 200 г

вода 120 мл

сухие дрожжи 1 ч.л.

соль 0.5 ч.л.

растительное масло 3 ст.л.

Для начинки:

колбаса пепперони 100 г

сладкий перец 1 шт.

помидоры 2 шт

сыр 200 г

томатный соус 2 ст.л.

оливки 50 г

60 мин 4-5 порции

Пицца с колбасой

1. Сухие дрожжи развести в теплой воде согласно инструкции, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Добавить в полученную смесь соль, растительное масло и перемешать.

3. Постепенно всыпать просеянную муку.

4. Перемешать и замесить тесто на посыпанной мукой поверхности.

5. Сформировать шар, переложить в миску и убрать в теплое место на 40 минут.

6. Нарезать помидоры, перец и оливки тонкими кольцами.

7. Сыр натереть на крупной терке, нарезать колбасу тонкими кружками.

8. Тесто распределить по круглой форме диаметром 30 см, руками сформировать небольшие бортики.

9. Смазать тесто томатным соусом, выложить овощи, оливки, колбасу и посыпать сыром.

10. Запекать в разогретой до 200 С духовке 25 минут.