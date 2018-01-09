Минус 20 килограммов без спортзала: как экономить с умом

В 20 лет Виктория пережила трагедию – смерть новорожденных близнецов, которым было суждено прожить всего сутки после появления на свет. Мальчики родились недоношенными и слабыми, и врачи не смогли их выходить. Смерть детей настолько подкосила женщину, что она совершенно перестала заботиться о своем внешнем виде, пишет Ivona.bigmir.net.

После гибели первенцев Виктория родила двоих здоровых детей, и спустя несколько лет осознала, насколько сильно она себя запустила. В 2014 году она начала бегать, а уже спустя некоторое время пробежала свой первый полумарафон.

У Зомолани появился спортивный азарт, и она стала бегать пять-шесть раз в неделю. Сегодня она пробегает от 5 до 8 км в день, и пять раз в неделю занимается дома по видеоурокам. Комплекс упражнений очень простой – приседания, упражнения на пресс, отжимания. Занятие в среднем длится от 20 минут до часу.

Помимо этого, Виктория стала тщательно следить за своим рационом. Она заменила фастфуд овощами, фруктами и отварным мясом, и результат не заставил себя долго ждать.

Менее чем за два года, женщине удалось похудеть на 20 килограммов, а ее тело приобрело рельеф, как у профессиональных спортсменов.

«Это был долгий путь, но теперь я чувствую себя прекрасно. Мне нравится вдохновлять людей. Я являюсь для многих ярким примером того, что существует свет в конце тоннеля. Моя мотивация – это мои дети», – говорит Виктория.