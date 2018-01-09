Девушка доказала, что не нужно худеть, если хочешь заниматься йогой

Крупная девушка по имени Валери Саган из Сан-Франциско три года практикует йогу и выкладывает фото своих успехов в Сеть. У 27-летней пышки с 22 размером одежды (соответствует европейскому 50 - прим.) более 85 тысяч подписчиков в Instagram.

Несмотря на немалый вес, девушка такая же гибкая, как и ее худые друзья-йоги. Валери выполняет стойки на голове и руках, делает мостик и садится на шпагат. Валери Саган гордится не только своими достижениями, но также и тем, что своими фото смогла вдохновить большое количество таких людей, как она сама: больших, пышных, которые носят одежду plus size, пишет Ivona.bigmir.net.

По словам Валери, благодаря своей практике она приняла свое тело и полюбила его таким, каким оно есть. Сейчас девушка практически никогда не расстается с ковриком для йоги и старается заниматься в любом удобном месте. При этом она не забывает постить свежие снимки в соцсети и надеется вскоре стать учителем йоги для людей plus size.

A post shared by Valerie Sagun (@biggalyoga) on Nov 3, 2017 at 12:16pm PDT

A post shared by Valerie Sagun (@biggalyoga) on Oct 3, 2017 at 12:54pm PDT