Как себя вести, чтобы мужчина никогда не изменил

Почти у всех женщин был горький опыт измен. Да, мужчина полигамен. Да, он охотник за телами. Светлана Турло предлагает читательницам нырнуть в мужскую суть, и попробовать понять, что ищут представители сильного пола, пишет Ivona.bigmir.net.

Он ищет новые впечатления как телесные так и эмоциональные, незавоеванные территории, непокоренные вершины. В 90% случаев мужчина ищет именно это, потому что он полностью изучил свою женщину, или потому что так привык. И здесь тоже все зависит от вас. Если вы, заполучив своего мужчину, перестали меняться и развиваться, то о результате можете судить сами, со временем.

Однако из каждой ситуации есть выход. Поверьте, 80% вашего тела не изучены даже вами. И когда вы научитесь исследовать себя, то сможете завлечь своего партнера в познание новых граней вашей сексуальности, по крайней мере всего, что касается тела.

В эмоциях, безусловно, каждая женщина уникальна, но в силу того, что нас никто не учил раскрывать свой эмоциональный потенциал, мы находимся в нескольких привычных эмоциях, которые формируют вокруг женщины определенную атмосферу. Когда вы расширите спектр своих эмоций, то сможете создавать разную атмосферу внутри себя.

То есть вы сможете быть разной, свежей, непредсказуемой и очень заманчивой для того, чтобы ваш мужчина хотел познавать вас снова и снова, не отвлекаясь на других женщин.