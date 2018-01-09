Ученые: женщины с большой попой не только умнее, но и...

Ученые из Оксфорда проанализировали данные — физические и умственные — более 16 тысяч женщин, пишет Menscult.ua.

Результат поразил сначала ученых, а вслед за ними и широкую общественность: чем больше у женщины попа, тем лучше у нее здоровье и выше интеллект.

Сначала разберемся со здоровьем. Оказывается, у женщин с выдающимися задними формами снижен уровень холестерина и глюкозы, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Диабет, кстати, тоже предпочитает обходить пышнопопых женщин стороной (разумеется, если женщина не вся пышная из-за неконтролируемого поедания шоколада).

Теперь про интеллект. Обладательницы пышных ягодиц могут похвастаться не только ими, но и тем, что в их организме много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые улучшают работу мозга и, следовательно, делают обладательниц этого мозга умнее.

Теперь, когда девушка в следующий раз спросит «У меня большая попа в этом платье?», смело отвечай: «Большая!»

Надеемся, ты успеешь объяснить ей, почему большая попа — это прекрасно, до того как тебя выгонят из дома.