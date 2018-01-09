Вот что форма лица говорит о вашей личности

Сердцевидное лицо

Если у человека лицо в форме сердца, то есть — большой лоб и небольшой подбородок, которые в купе образуют перевернутый треугольник, перед вами умная, глубокомысленная личность, которая любит познавать новое, пишет Soulpost.ru.

Человек с сердцевидным лицом — интуитивная, творческая натура, обладающая недюжинной внутренней силой. Он упрям, настойчив и склонен испытывать финансовые затруднения в тяжелые времена.

Прямоугольное лицо

Если у человека широкий лоб, выдающаяся челюсть и широкий подбородок, он – обладатель прямоугольного лица. Он ценит логику, отлично мыслит и планирует дела наперед.

Он склонен чрезмерно анализировать события и действия и держать эмоции в себе. Избавьтесь от тяжелых мыслей и займитесь спортом, чтобы высвободить накопившийся гнев и эмоциональный застой.

Лицо в форме алмаза

Если самая широкая часть лица вашего спутника находится посередине, кроме того, у него острый подбородок, он – обладатель лица алмазной формы. Люди с такой формой лица – перфекционисты, они уверенные в себе, волевые и прирожденные лидеры.

Однако они могут внезапно вспылить и часто непредсказуемы. Успех приходит к ним позже, кроме того, им часто не везет в отношениях.

Квадратное лицо

Если у вашего избранника или знакомого квадратная форма лица (широкий лоб и подбородок), он приземленный, умеющий принимать решения и конкурентоспособный человек. Вы можете смело доверять ему.

На них нелегко влиять, кроме того, они слишком консервативны.

Овальное лицо

Многие люди считают овал — идеальной формой лица, особенно для экспериментов с прической. Овальное лицо – продолговатое, с плавными чертами, без угловатостей и выдающихся частей лица.

Если у вашего знакомого овальное лицо, в его компании всегда легко и комфортно. У него высокий уровень интеллекта, всегда полно идей, а также он очень дипломатичен.

Тем не менее, он может слишком сосредотачиваться на том, чтобы сказать или сделать то, что, по его мнению, люди хотят слышать.