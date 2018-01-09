Вот что форма лица говорит о вашей личности

Вы можете узнать многое о человеке, просто взглянув на его лицо. Древнее китайское искусство чтения лица раскрывает личные качества его владельца, о чем он думает, что чувствует и как действует. Итак, вот что форма лица говорит о личности:
Сердцевидное лицо
Если у человека лицо в форме сердца, то есть — большой лоб и небольшой подбородок, которые в купе образуют перевернутый треугольник, перед вами умная, глубокомысленная личность, которая любит познавать новое, пишет Soulpost.ru.
Человек с сердцевидным лицом — интуитивная, творческая натура, обладающая недюжинной внутренней силой. Он упрям, настойчив и склонен испытывать финансовые затруднения в тяжелые времена.
Прямоугольное лицо
Если у человека широкий лоб, выдающаяся челюсть и широкий подбородок, он – обладатель прямоугольного лица. Он ценит логику, отлично мыслит и планирует дела наперед.
Он склонен чрезмерно анализировать события и действия и держать эмоции в себе. Избавьтесь от тяжелых мыслей и займитесь спортом, чтобы высвободить накопившийся гнев и эмоциональный застой.
Лицо в форме алмаза
Если самая широкая часть лица вашего спутника находится посередине, кроме того, у него острый подбородок, он – обладатель лица алмазной формы. Люди с такой формой лица – перфекционисты, они уверенные в себе, волевые и прирожденные лидеры.
Однако они могут внезапно вспылить и часто непредсказуемы. Успех приходит к ним позже, кроме того, им часто не везет в отношениях.
Квадратное лицо
Если у вашего избранника или знакомого квадратная форма лица (широкий лоб и подбородок), он приземленный, умеющий принимать решения и конкурентоспособный человек. Вы можете смело доверять ему.
На них нелегко влиять, кроме того, они слишком консервативны.
Овальное лицо
Многие люди считают овал — идеальной формой лица, особенно для экспериментов с прической. Овальное лицо – продолговатое, с плавными чертами, без угловатостей и выдающихся частей лица.
Если у вашего знакомого овальное лицо, в его компании всегда легко и комфортно. У него высокий уровень интеллекта, всегда полно идей, а также он очень дипломатичен.
Тем не менее, он может слишком сосредотачиваться на том, чтобы сказать или сделать то, что, по его мнению, люди хотят слышать.