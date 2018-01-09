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Facebook удалил фотографии родов за их честность

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Роды. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Родовой фотограф Лейси Барратт из Мельбурна выложила серию своих любимых фотографий за прошлый год, показывающих женщин во время и сразу после родов. Большинство пользователей сети похвалили ее за честное изображение материнства, хотя с ее страницы на Facebook эти снимки были скрыты администрацией соцсети.

«Роды Мэддисон в больнице были особенными, потому что ее сын родился так быстро, что когда акушерки дали ей ребенка, она даже не поняла, что он уже родился. На фото запечатлен момент, когда она наконец осознала, что родила», - подписала фотограф снимок, пишет Soulpost.ru.

«Эта мама аккуратно сама помогала своему ребенку выходить. Мало какие роженицы так делают, поэтому мне нравится это фото», - подписала она другой снимок.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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