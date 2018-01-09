Facebook удалил фотографии родов за их честность

«Роды Мэддисон в больнице были особенными, потому что ее сын родился так быстро, что когда акушерки дали ей ребенка, она даже не поняла, что он уже родился. На фото запечатлен момент, когда она наконец осознала, что родила», - подписала фотограф снимок, пишет Soulpost.ru.

«Эта мама аккуратно сама помогала своему ребенку выходить. Мало какие роженицы так делают, поэтому мне нравится это фото», - подписала она другой снимок.

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