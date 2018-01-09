13 вещей, которые ваш ребенок должен уметь в четыре года

1. Самостоятельно питаться

Многие родители окружают свои чада такой заботой, что те до 4–5 лет не умеют пользоваться ложкой, а это никуда не годится. Если вы хотите сделать детям добро, научите их самостоятельности как можно раньше. Это приучит их во всем полагаться на себя, а не ждать, что за них все сделают родители, пишет Lifter.com.ua.

2. Приглашать к столу старших

В восточных культурах принято пригласить старших к столу и только потом садиться самому. Это хорошая традиция, прививающая ребенку уважение к старшим с ранних лет.

Трехлетний малыш уже в состоянии понять и запомнить обеденные ритуалы. Чем раньше вы его научите, тем скорее он начнет развиваться в правильном направлении.

3. Одеваться

В 3 года ребенок должен уметь одеваться самостоятельно. Научите его этому, начиная с самых простых предметов гардероба.

4. Правильно обуваться

Когда ребенку указывают, что он перепутал правую и левую ноги, он без труда переобувается. Но это не помогает ему запомнить «право» и «лево»!

Гораздо лучше пометить детские туфельки, чтобы малыш мог всегда отличить правую от левой. Называйте их при обувании, и вскоре ребенок сам запомнит, где какая сторона!

5. Чистить зубы и умываться

Купите детскую зубную пасту и научите ребенка чистить зубы и умываться. На первых порах можете помогать ему, но потом позвольте ему делать это самостоятельно.

Напомните, что после чистки зубов необходимо прополоскать рот водой и смыть следы пасты с губ.

6. Защищаться от опасности

Трехлетний ребенок не понимает, в чем опасность педофилов, но можно научить его защищаться. Во время купания научите его громко кричать, если кто-то пытается потрогать его интимные места.

7. Купаться

В 3 года ребенок уже может сам купаться. Подготовьте ему полотенце, дайте мочалку и мыло и посадите в теплую ванну. Пусть моется сам, но не уходите: помогайте и направляйте его.

8. Собираться в школу

Трехлетние дети уже ходят в детский сад. В этом возрасте детская психика претерпевает много изменений, и ребенок часто становится непослушным и упрямым.

Когда вы перекладываете на него ответственность за сборы в садик, это помогает ему сосредоточить внимание, развивает самостоятельность и улучшает навыки обучения.

9. Читать

Ранняя привычка читать не только способствует развитию интеллекта и мышления, но и защищает от стресса в младших классах школы. Купите ребенку книжки с яркими картинками, чтобы пробудить его любопытство, и всегда выделяйте время для чтения.

10. Рисовать

У ребенка всегда должны быть под рукой цветные карандаши и бумага, чтобы он мог проявить свои творческие порывы. В таком возрасте дети еще не умеют рисовать конкретные фигуры, так что не надо их принуждать. Свободное творчество стимулирует развитие детского мозга.

11. Помогать семье

В 3 года ребенка уже вполне можно учить помогать делать простые дела: накрывать на стол, раскладывать пищу, передавать салфетки и т. п. Это сделает семейный обед гораздо интереснее. В 3–4 года дети очень любят имитировать взрослых и радуются, когда их хвалят.

12. Убирать за собой после еды

После еды попросите ребенка отнести посуду в раковину, вытереть со стола и т. д. Это научит его аккуратности и чистоте.

13. Убирать за собой игрушки

Это привьет ребенку весьма полезную привычку к порядку. Причем даже в 3–4 года он запросто справится с этой задачей.