На 10 лет моложе: пять секретов лифтинг-макияжа
9 января 2018 г., 17:53
На первый взгляд лифтинг макияж может показаться трудным в выполнении, так как в нашем понимании слово лифтинг подразумевает подтяжку и омоложение, и, к сожалению, не всегда понятно, что же именно нужно использовать из косметики, а главное, как и куда ее наносить для этого эффекта.
Поднятие всех черт наверх, а именно: линию бровей, ось глаза (внешний угол глаза), скуловую зону, уголки рта, нижнюю челюстную кость. За счет этих манипуляций создается эффект подтяжки лица.