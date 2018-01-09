На 10 лет моложе: пять секретов лифтинг-макияжа

На первый взгляд лифтинг макияж может показаться трудным в выполнении, так как в нашем понимании слово лифтинг подразумевает подтяжку и омоложение, и, к сожалению, не всегда понятно, что же именно нужно использовать из косметики, а главное, как и куда ее наносить для этого эффекта.