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На 10 лет моложе: пять секретов лифтинг-макияжа

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

На первый взгляд лифтинг макияж может показаться трудным в выполнении, так как в нашем понимании слово лифтинг подразумевает подтяжку и омоложение, и, к сожалению, не всегда понятно, что же именно нужно использовать из косметики, а главное, как и куда ее наносить для этого эффекта.

Поднятие всех черт наверх, а именно: линию бровей, ось глаза (внешний угол глаза), скуловую зону, уголки рта, нижнюю челюстную кость. За счет этих манипуляций создается эффект подтяжки лица.

  • Минимализм в макияже. Использование натуральных оттенков в макияже глаз создаст свежий и отдохнувший вид, пишет Goodhouse.ru.
  • Стоит полностью избегать розовых, терракотовых, бордовых оттенков, в избежание эффекта заплаканных глаз.
  • Перед нанесением тонирующих и корректирующих средств можно воспользоваться косметическими продуктами легких текстур с омолаживающим эффектом: ампулы, концентраты, сыворотки. Это усилит эффект лифтинг макияжа.
  • Тон стоит выбирать с увлажняющим эффектом не тяжелых текстур. Для эффекта здоровой кожи можно воспользоваться персиковым или слегка розоватым подтоном. А если есть покраснения на кожи, то с оливковым оттенком.
  • С возрастом кожа вокруг глаз быстрее и заметнее всего истончается, поэтому использование тяжелых корректоров под глазами лишь привлечет внимание к этой зоне. Вполне достаточно тем же тонирующим средством или на тон светлее нанести на область под глазами в случае наличия синяков.
  • При выполнении макияжа глаз акцент должен быть исключительно на верхнее веко. Утяжеляя нижнее веко также способствует привлечению внимания к морщинкам.
  • Чаще всего, с возрастом, контур губ становится менее заметным, поэтому в лифтинг макияже прорисовка губ обязательна.
  • Для натурального макияжа губ подойдут стойкие карандаши для эффекта татуажа, причем можно закрасить и всю поверхность для долговременного эффекта. Поверх карандаша можно нанести прозрачный блеск или гигиеническую помаду, так как все стойкие текстуры слегка подсушивают.
  • Даже в праздничном лифтинг макияже, принцип ярче значит краше не работает.
  • Достаточно прорисовать внутреннее верхнее веко черным карандашом и межресничный край, слегка растушевав, создавая эффект плотного ресничного края, и положить на веко натуральные оттенки теней с эффектом шиммера – и ваши глаза выразительны как никогда.
  • Также отлично подойдет аккуратная стрелочка, выполненная стойкой подводкой. Необязательно, чтобы она бы черной, отлично будет смотреться и темно-синих оттенков.
  • Не стоит забывать о румянах, которые только усиливают эффект свежести, и хайлайтерах, которые добавят эффект свечения кожи.Как вариант, в новогоднюю ночь отлично подойдет лифтинг макияж с акцентом на глаза и губы, особенно если ваше вечернее платье в пол и расшито пайетками. И даже красные, ягодные оттенки помад будут смотреться великолепно, добавляя нотку торжественности и стиля.
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