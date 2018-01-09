Интеллект привлекает некоторых больше, чем внешность

Специалисты изучили предпочтения 383 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Большинству интеллект не казался сексуальным. Однако небольшую группу людей привлекал высокий интеллект. На первом месте в списке черт потенциального партнера оказались доброта и понимание. За ними следовал высокий интеллект Meddaily.ru.

Третье место заняла способность вызывать интерес, а четвертое - легкий характер. Чуть больше 8% добровольцев были сапиосексуалами. Но слишком высокий интеллект их не привлекал. Идеальный IQ был равен 120. А IQ выше 135 считался слишком высоким.