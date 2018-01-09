Ученые рассказали, что должна есть беременная для рождения умного ребенка

Ранее на примере мышей было установлено: холин в рационе матери позитивно влиял на когнитивные функции потомства. Видимо, выводы актуальны и для людей. Ученые исследовали состояние мозга детей, чьи матери в последнем триместре потребляли холин почти в два раза больше рекомендованной нормы, пишет Meddaily.ru.

В рамках исследования 26 женщин разбили в произвольном порядке на две группы. Рацион у всех женщин был одинаковым. Потребление холина и прочих питательных веществ строго контролировалось, так как метаболизм и функционирование холина может пересекаться с активностью витаминов В12, В6 и фолиевой кислоты.

При этом проверялась способность детей участниц исследования оценивать информацию (учитывалась скорость оценки информации и визуально-пространственная память в возрасте 4, 7, 10 и 13 месяцев). В целом это должно было предсказать уровень IQ ребенка. Так, дети, быстро обрабатывавшие информацию в малом возрасте, как правило, так же быстро это делают и по мере взросления.

По итогам исследования оказалось, что скорость обработки была значительно выше у детей, чьи матери потребляли 930 миллиграммов холина в день. Контрольная группа потребляла 480 миллиграммов. Между тем, рекомендованная норма составляет 450 миллиграммов холина в день. Однако, несмотря на значительную потребность в холине во время беременности, большинство женщин потребляет даже меньше указанной нормы.