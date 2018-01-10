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Ученые заявили, что у мужчин больше свободного времени

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Мужчина с планшетом. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Wavebreakmedia ltd/PhanterMedia/Scanpix

Свободное время мужчины посвящают друзьям, прогулкам, компьютерным играм и другому отдыху.

Согласно докладу Управления национальной статистики Великобритании, у мужчин на пять часов в неделю больше свободного времени, чем у женщин. При этом, согласно данным ученых, мужчины по-прежнему работают гораздо больше, чем подавляющее большинство женщин: "слабый пол" в основном занят несложной работой и трудится неполный рабочий день, в то время как мужчины решают гораздо более сложные вопросы, пишет Life.ru.

Свободное время, согласно опросам, мужчины чаще всего тратят на отдых с друзьями, хобби, компьютерные игры и посещение спортивных мероприятий. При этом свободное время у женщин сократилось до минимума с 2000 года. Согласно опросам, у женщин остается всего 38 часов в неделю на уход за ребенком, уход за домом, а также другие личные дела.

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