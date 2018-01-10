Восемь тонких признаков, что вы глубоко несчастны в отношениях

Так что если вы чувствуете, что что-то не так, но не уверенны, как это объяснить, вот восемь признаков, что вы не счастливы в своих отношениях:

1. Вам скучно

Счастливые отношения заряжают нас энергией, мы ждем встречи с партнером, мы рады этому. Но если вы несчастны, вам ничего не интересно, вы не ждете ваших встреч и не радуетесь им, пишет Soulpost.ru.

2. Вы ищите поводы не идти домой

Вы сами делаете себя недоступными: может, даже подсознательно набираете себе больше работы, соглашаетесь на командировку, в которую могли бы и не ехать, договариваетесь о встрече с друзьями, соглашаетесь на любые отвлечения, которые кажутся вам облегчением — лишь бы не идти домой, к своему партнеру.

3. Вы ловите себя на маленькой лжи

Вы говорите всем, в том числе себе и своему партнеру, что все хорошо, но в глубине души вы знаете, что это ложь. Вы не чувствуете той радости, которую показываете, ваши слова не соответствуют тому, что вы думаете и чувствуете. Когда вы говорите о своих отношениях, обратите внимание на то, что вы на самом деле чувствуете, говоря эти слова. Вы лжете или говорите правду?

4. Вы хотите уйти

Возможно вы сами того не замечаете, но стали флиртовать с другими немного больше. Вы жаждете любви и внимания, которых возможно не получаете в своих отношениях, но поиск этого на стороне может привести к печальным последствиям.

5. У вас мало общего

Раньше вы с партнером приходили домой и делились всеми мельчайшими подробностями вашей жизни, но теперь вы уже так не делаете. Может вы больше стали делиться всем с друзьями, потому что вам кажется, что «он/она этого не поймет».

Вы отворачиваетесь от партнера, потому что думаете, что он не поймет вас, но чем дальше вы уходите от него, тем больше дистанция между вами.

6. Вы отвлекаете себя алкоголем

Если вы заметили, что стали пить больше, стоит задуматься, почему. Может, вы так пытаетесь снять стресс? От чего? Действительно ли это только работа, или причина и в отношениях?

7. Вы чувствуете негатив по отношению к себе

Несчастливые отношения часто несут много негатива. А счастливые отношения повышают вашу самооценку.

8. Вы постоянно раздражаетесь

Вы знаете это чувство, когда кто-то постоянно делает все неправильно, когда каждое его слово и действие раздражает вас? Все ваше тело говорит о том, что вы несчастны с этим человеком. Когда вы расстаетесь с ним ненадолго, вы не чувствуете, что скучаете — вы испытываете облегчение. И это не любовь.