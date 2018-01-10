Джинсы за пять евро? Какие скидки предлагают эстонские магазины

Например, испанские магазины Springfield (-50%), Bershka, Stradivarius и Pull & Bear предлагают огромные скидки на большинство товаров. Там легко можно найти джинсы в пределах 5-10 евро или даже рюкзак за 15 евро.

А в молодежном отделе Terranova предлагают скидку аж до 70 процентов. Такую же скидку можно найти и во многими любимом магазине H&M.

Stockmann и Kaubamaja предлагают своим клиентам 40-процентную скидку.

Что же все-таки стоит купить на распродаже, чтобы вещь вам потом пригодилась?

База

Думаем, мы не откроем тебе Америку, сказав, что на распродажах стоит брать не супермодные хиты прошлых сезонов вроде сверкающих платьев или джинсов с оборками, а вещи, которые ты будешь носить каждый день. Прямо сейчас нужно покупать кашемировые свитеры, идеальные брюки из хороших материалов, платья, которые можно надеть в офис или на вечеринку.

Обувь

С обувью все очень интересно. Во-первых, прямо сейчас можно отыскать отличную пару ботинок на зиму, которая продлится до апреля (если не больше). Во-вторых, неплохо бы задуматься и о следующем сезоне. Например, одной из самых популярных моделей следующего сезона будут туфли на каблуке с закрытым носом и открытой пяткой, еще лучшие времена снова вспомнит леопард и другие анималистичные принты, пишет Lady.mail.ru.

Джинсы

Разве джинсы когда-нибудь были лишними? Выбирай классику с высокой линией талии или обрати внимание на по-прежнему модные модели cut-off. Именно сейчас можно отыскать отличную пару денима по адекватной цене даже у самых неприступных в обычное время брендов.

Свитеры

Если летом один из самых важных предметов гардероба — простая однотонная футболка, то в холода эту функцию выполняет свитер. Обязательно обращай внимание на состав: вещь должна быть сделана из шерсти или кашемира. Синтетические материалы можно купить в любой момент в каждом масс-маркет бренде.

Аксессуары

Даже если ты спустила все деньги на праздники, а порадовать себя все равно хочешь, отправляйся охотиться за аксессуарами: солнцезащитными очками, перчатками, кошельками, шарфами и прочими мелочами, которые иногда могут поставить любой образ на совершенно новый уровень.