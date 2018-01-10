А вы знали, что Stockmann бесплатно предлагает услуги стилиста?

«У вас много одежды, но вам нечего надеть? Вам тяжело комбинировать вещи? Мы нашли решение этой проблемы – вам поможет наш стилист Анника Мянд.

Анника подберет вам полностью гардероб. Уже до первой встречи стилист подготовит для вас выбор одежды, которую будет легко между собой комбинировать.

Для постоянных клиентов эта услуга бесплатна и доступна как для женщин, так и для мужчин. Зарегистрироваться на персональную консультацию можно по адресу stilist@stockmann.com или позвонить на номер +372 633 9657», - написано на сайте Stockmann.

Кроме того, Stockmann предлагает и довольно выгодную, по сравнению со столичными салонами красоты и студиями, услугу макияжа. Кроме того, карточка клиента дает 20% скидку. Так, легкий дневной макияж можно сделать за 15 евро (12 евро для клиента), вечерний – за 30 евро (24 евро для клиента).

А если вы купите косметику на 80 евро, то можете рассчитывать на бесплатный дневной макияж!