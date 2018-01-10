Как использовать пиво в уходе за собой: проверенные способы

В натуральном живом пиве содержится хмель, солод, пивные дрожжи, витамины группы В, аминокислоты, природные ферменты и минеральные вещества. Все эти компоненты дают удивительный эффект: оздоравливают кожу головы, придают блеск волосам, а также благотворно влияют на кожу лица и тела, увлажняя и омолаживая ее. Но как правильно использовать пиво в уходе за собой?

Пиво для кожи лица. Если у тебя жирная кожа лица с расширенными порами, тогда попробуй умываться прохладным пивом, а затем сполоснуть лицо прохладной водой. Компоненты в составе пива смогут существенно преобразить лицо: уберут жирный блеск, сузятся поры, а также придадут здоровый и свежий вид. Главное, для такой процедуры нужно использовать только натуральное и живое пиво! А чтобы увлажнить сухую кожу, косметологи рекомендуют соединить 2 столовых ложек пива с таким же количеством оливкового масла. Полученную массу нанеси на кожу и оставь, пока она полностью не впитается. Затем ополосни лицо прохладной водой, пишет Lady.tochka.net.

Пиво для волос. Чтобы укрепить волосы, стимулировать рост, а также избавиться от перхоти используй пиво в качестве ополаскивателя. Нужно вымыть голову шампунем, после чего сполоснуть волосы подогретым темным пивом и втирать его в корни, а через 10-15 минут промыть голову теплой водой. После такой процедуры волосы становятся нереально блестящими, здоровыми и пышными.

Пиво для рук. Пивные ванночки для рук и ногтей способствуют укреплению ногтевой пластины, а также смягчению кожи. Для того чтобы сделать такую ванночку, необходимо взять теплую воду и пиво смешать в равных пропорциях. Продержи руки 15 минут и ополосни прохладной водой.

Пиво для ног. Чтобы снять усталость и оттеки с ног косметологи рекомендуют использовать пиво в качестве ванночки. Для этого нужно смешать пол-литра светлого пива с таким же количеством минеральной воды.