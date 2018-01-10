Рассказ матери, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети

Жительнице города Прово, штат Юта, Ханне Монджи едва исполнилось 18, когда она поняла, что беременна. В сентябре 2015, когда срок беременности Ханны составлял всего восемь недель, отец ребенка, ее бойфренд Кэйден, внезапно скончался. Девушка встала перед нелегким выбором – сделать аборт, родить малыша и растить его одной, или же отдать на усыновление, пишет Lady.tochka.net.

Ханна решила рожать, но поскольку понимала, что у нее нет никаких возможностей растить ребенка одной, девушка приняла решение найти для будущего сына достойных, любящих приемных родителей. Ей это удалось. Семья Марчей практикует так называемое открытое усыновление — у них несколько приемных детей, и все они находятся в тесном контакте и общении со своими биологическими матерями, которые по каким-то причинам не могут их растить самостоятельно. Ханна очень подружилась с будущей приемной матерью своего сына, Эмили, и сейчас они – лучшие подруги.

Сын Ханны, Тэггерт Кэйден, или просто Тэг, появился на свет в марте 2016 года. Мать и малыш провели вместе первые два дня его жизни. Накануне подписания бумаг об усыновлении Ханна решила записать для Тэга видео-послание, чтобы он знал, почему он будет жить в приемной семье и помнил, что она, его биологическая мать, всегда будет его любить.

9-минутный ролик получился очень эмоциональным, во время своего рассказа Ханна, гладящая новорожденного сына, не может сдержать слез. Она говорит Тэгу о том, как любил его Кэйден, который был уверен, что у них с Ханной будет сын, о том, как сложились жизненные обстоятельства и как тяжело далось ей решение отдать его в другую семью.

6 января, спустя почти два года после того, как этот ролик был записан, Ханна решила поделиться им с подписчиками страницы Love What Matters в Facebook. Видео получило 59 тысяч лайков, почти 12 тысяч публикаций и более 4 с половиной тысяч комментариев. «Это видео было создано для того, чтобы он мог оглянуться и понять, что это решение было принято исключительно из любви к нему, – пишет Ханна в сопровождающем видео посте. – Чтобы он никогда не мог подумать, что я решила избавиться от него или не люблю его. Он всегда должен знать, что я люблю его больше, чем что-либо в мире».

Как рассказала Ханна в интервью телеканалу KTVU, сейчас она видится с Тэгом по несколько раз в месяц, и он растет на ее глазах. Судя по Instagram Ханны, в который она регулярно выкладывает фото с сыном, и у нее, и у Тэга все в порядке, они счастливы и часто проводят время вместе.