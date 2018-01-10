15 неожиданных признаков женской красоты, которые привлекают мужчин на уровне подсознания

Женская красота невероятно важна для современных мужчин – по их мнению, физически привлекательная женщина является не только отличной потенциальной матерью, но и визитной карточкой, передает Fabiosa.com/ru.

Конечно, женская привлекательность — вещь субъективная: одни мужчины в восторге от пышных дам, другие любят худышек, а третьи и вовсе обращают внимание на внутреннее содержание. Но есть и общие черты красоты, которые привлекают всех и каждого. Об этом, в частности, пишет в своей диссертации Дарья Викторовна Погонцева.

В современном мире сосуществуют различные представления о женской красоте, ядро которых включает физические параметры внешнего облика, отличающиеся цветом глаз, волос, величиной роста, длиной ног и рук, объемом талии и размером груди, плеч. Наиболее востребованным эталоном физической женской красоты является стройная, гибкая, высокая женщина, с развитой грудью, узкой талией, широкими бедрами, длинными ногами, большеглазая блондинка, с гармоничными чертами лица. (Д. В. Погонцева)

Однако, помимо общепринятого идеала красоты, существует 15 неожиданных признаков женской привлекательности, которые притягивают мужчин на уровне подсознания. А вы об этом знали?

1. “Детское” лицо

Самыми привлекательными (с точки зрения мужчин, конечно) являются женщины с “лицом ребенка”.

Основной критерий – маленькая нижняя челюсть!

Хотя мужчинам различных национальностей, традиций и культур нравятся совершенно разные женские лица, для всех важна симметрия.

2. Голос и манера разговаривать

Мужчины предпочитают, чтобы у его спутницы жизни был высокий тембр голоса. Как у Мэрилин Монро! Женщины пожилого возраста часто обладают более скрипучим голосом.

Высокий тембр ассоциируется с молодостью, а соответственно, и с привлекательностью.

Кроме того, желательно, чтобы манера разговора напоминала мужчине его собственную. Важно все: произношение, темп речи и даже слова-паразиты!

3. Невысокий рост

Давно известно, что большинство мужчин предпочитает женщин ниже себя.

Разница в росте обычно составляет менее 20 см.

Интересно, что высокие мужчины стремятся увеличить эту разницу в росте, подыскивая себе миниатюрных девушек. А вот низкорослые мужчины предпочитают женщин практически одного с ними роста.

4. Молодость

Оказывается, репродуктивные способности женщин напрямую связаны с их физической привлекательностью!

По мнению большинства мужчин, их избранница должна быть как минимум на 10 лет младше. В экономически развитых странах такая возрастная дистанция сокращается, составляя в среднем 2-3 года.

Интересен следующий факт: чем мужчина становится старше, тем более молодую партнершу пытается найти.

5. Симметричная грудь

Независимо от формы, большой интерес мужчин вызывает симметрия женских грудей.

Несимметричные молочные железы могут указывать на нарушения в развитии организма.

Согласно наблюдениям врачей, обладательницы симметричных грудей рожают большее количество детей.

6. Округлые ягодицы

Согласно исследованиям, независимо от размера, женская попа должны быть округлой!

За жировые отложения на ягодицах и бедрах отвечает самый “женский” гормон — эстроген.

Округлость “пятой точки” подсознательно оповещает мужчин о готовности женского организма к деторождению.