15 неожиданных признаков женской красоты, которые привлекают мужчин на уровне подсознания

Так задумано природой, что внешняя красота оказывает на мужчин магическое воздействие. Их всегда интересовали и будут интересовать юные обладательницы привлекательных тел и правильных черт лица.
Женская красота невероятно важна для современных мужчин – по их мнению, физически привлекательная женщина является не только отличной потенциальной матерью, но и визитной карточкой, передает Fabiosa.com/ru.
Конечно, женская привлекательность — вещь субъективная: одни мужчины в восторге от пышных дам, другие любят худышек, а третьи и вовсе обращают внимание на внутреннее содержание. Но есть и общие черты красоты, которые привлекают всех и каждого. Об этом, в частности, пишет в своей диссертации Дарья Викторовна Погонцева.
В современном мире сосуществуют различные представления о женской красоте, ядро которых включает физические параметры внешнего облика, отличающиеся цветом глаз, волос, величиной роста, длиной ног и рук, объемом талии и размером груди, плеч. Наиболее востребованным эталоном физической женской красоты является стройная, гибкая, высокая женщина, с развитой грудью, узкой талией, широкими бедрами, длинными ногами, большеглазая блондинка, с гармоничными чертами лица. (Д. В. Погонцева)
Однако, помимо общепринятого идеала красоты, существует 15 неожиданных признаков женской привлекательности, которые притягивают мужчин на уровне подсознания. А вы об этом знали?
1. “Детское” лицо
Самыми привлекательными (с точки зрения мужчин, конечно) являются женщины с “лицом ребенка”.
Основной критерий – маленькая нижняя челюсть!
Хотя мужчинам различных национальностей, традиций и культур нравятся совершенно разные женские лица, для всех важна симметрия.
2. Голос и манера разговаривать
Мужчины предпочитают, чтобы у его спутницы жизни был высокий тембр голоса. Как у Мэрилин Монро! Женщины пожилого возраста часто обладают более скрипучим голосом.
Высокий тембр ассоциируется с молодостью, а соответственно, и с привлекательностью.
Кроме того, желательно, чтобы манера разговора напоминала мужчине его собственную. Важно все: произношение, темп речи и даже слова-паразиты!
3. Невысокий рост
Давно известно, что большинство мужчин предпочитает женщин ниже себя.
Разница в росте обычно составляет менее 20 см.
Интересно, что высокие мужчины стремятся увеличить эту разницу в росте, подыскивая себе миниатюрных девушек. А вот низкорослые мужчины предпочитают женщин практически одного с ними роста.
4. Молодость
Оказывается, репродуктивные способности женщин напрямую связаны с их физической привлекательностью!
По мнению большинства мужчин, их избранница должна быть как минимум на 10 лет младше. В экономически развитых странах такая возрастная дистанция сокращается, составляя в среднем 2-3 года.
Интересен следующий факт: чем мужчина становится старше, тем более молодую партнершу пытается найти.
5. Симметричная грудь
Независимо от формы, большой интерес мужчин вызывает симметрия женских грудей.
Несимметричные молочные железы могут указывать на нарушения в развитии организма.
Согласно наблюдениям врачей, обладательницы симметричных грудей рожают большее количество детей.
6. Округлые ягодицы
Согласно исследованиям, независимо от размера, женская попа должны быть округлой!
За жировые отложения на ягодицах и бедрах отвечает самый “женский” гормон — эстроген.
Округлость “пятой точки” подсознательно оповещает мужчин о готовности женского организма к деторождению.
Обусловлено генетикой: какая женская фигура привлекает большинство мужчин
7. Стройность, а не худоба
Практически во всех странах идеальной считается стройная (но не тощая!) женская фигура.
Эволюционно женщина должна иметь жировые запасы для вынашивания ребенка.
Приятно знать, что большинство мужчин все же предпочитает более полных женщин, чем навязываемый СМИ эталон фигуры.
8. Соотношение бедер и талии
Согласно исследованию, проведенному доктором психологии Кэри Фицджеральд, мужчины считают наиболее привлекательными женщин с соотношением бедер и талии — 0,7-0,79.
По мнению специалистов, такие параметры имеют Мэрилин Монро, Келли Брук, Кейт Мосс и Джессика Альба.
Счастливые обладательницы этого индекса обладают оптимальным уровнем эстрогена в организме, а их тела маловосприимчивы к целому ряду тяжелых заболеваний (раку яичников, диабету и болезням сердечно-сосудистой системы).
9. Длинные ноги
Медицинский психолог Леон Ф. Зельцер специально провел несколько научных исследований, посвященных красоте женских ног. Ему удалось научно доказать, что мужчины действительно предпочитают женщин с длинными ногами. Но не все так просто!
Независимо от роста, ноги женщины должны быть длинными относительно тела.
Оказалось, что важно не само наличие “ног от ушей”, а то, как они гармонируют со всем остальным.
10. Большие голубые глаза
Популярность той или иной расцветки радужной оболочки зависит от этнической принадлежности, поэтому нельзя однозначно назвать наиболее привлекательный для мужчин цвет глаз.
Ученые отмечают, что голубоглазые мужчины чаще выбирают в спутницы жизни женщин с голубыми глазами. А вот зеленоглазые или кареглазые представители сильного пола не имеют таких предпочтений.
В XX веке настоящим символом женской красоты неожиданно стали большие и удаленные от переносицы глаза. Именно этот эталон европейской красоты заставляет многих азиатских красавиц делать блефаропластику!
11. Широкие лимбальные кольца
Есть и еще один общий признак красоты глаз – лимбальные кольца, которые очерчивают радужные оболочки. Их истончение или даже полное исчезновение происходит из-за болезней или является результатом старения.
Широкие лимбальные кольца невероятно привлекают мужчин, поскольку бывают только в молодости.
Замечено, что даже зрелые женщины, сохранившие эту особенность, пользуются повышенным мужским вниманием.
12. Длинные и блестящие волосы
Женщины с роскошными длинными волосами всегда пользовались у мужчин успехом.
Оказывается, состояние волос девушки отражает ее образ жизни на протяжении последних двух лет!
Что же касается цвета волос, то тут все логично – азиаты предпочитают брюнеток, а европеоидам больше по нраву блондинки.
13. Отсутствие косметики
Согласно исследованию, мужчин привлекают девушки, которые пользуются косметикой умеренно.
Оказалось, что большинство женщин и сами не очень любят ярко краситься, но ошибочно считают, что “боевая раскраска” по душе их спутникам.
Делайте правильные выводы!
14. Изгиб позвоночника и покачивание бедрами при походке
Покачивание бедрами при ходьбе считают привлекательным более 90% мужчин. А изгиб позвоночника — стандарт женской красоты, который был заложен в мозг мужчин в результате эволюции.
Угол между ягодицами и спиной привлекательной женщины составляет около 45,5°.
Дело в том, что такой изгиб женского позвоночника избавляет от сильных поясничных болей во время беременности.
15. Овуляция
И самый удивительный факт напоследок. Исследования показали, что женщины на пике менструального цикла кажутся представителям сильного пола невероятно привлекательными. И как только они это вычисляют?
Как вы видите, мужчины обращают внимание не только на правильные черты лица и размер груди. Даже если вы не обладаете идеальными пропорциями тела и огромными голубыми глазами, а ваша молодость осталась далеко позади, всегда можно покорить потенциального избранника грудным голосом, грациозной походкой и ухоженными волосами!