Катрин Денев выступила в защиту права мужчин приставать к женщинам

Актриса выступила в защиту прав мужчин по ухаживанию и «приставанию» к женщинам и назвала пуританством интернет-кампанию с хештегом #MeToo, которая получила широкое распространение после волны обвинений в сексуальных домогательствах, начавшихся с кинопродюсера Харви Вайнштейна, в адрес которого они прозвучали из уст нескольких женщин, передает eg.ru.

В послании представительниц интеллигенции говорится о том, что изнасилование – это, безусловно, преступление, но настойчивые и пусть даже бестактные ухаживания таковым не являются. Авторы колонки в Le Monde указывают на то, что противники сексуальной свободы используют развернувшийся в Сети самосуд в своих целях, вынуждая мужчин увольняться с работы лишь за то, что они захотели поговорить о чем-то интимном во время обеда, или за то, что они коснулись чьего-то колена.

Катрин Денев и ее единомышленницы подчеркнули, что право мужчины «приставать» к женщине является неотъемлемой частью сексуальной свободы и жизненно важно для ее сохранения, пишет РБК.