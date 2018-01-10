Чудо браслет защитит маленького ребенка от внезапной смерти

Ученые уже испытали прототип устройства, который подтвердил жизнеспособность данной концепции и ее большие перспективы. Теоретически браслет может выйти на рынок уже через несколько лет. Его разрабатывают ученые из Университета Сассекса в Великобритании, а внутри браслета содержится жидкость, сделанная из эмульсии графена, воды и масла, которая проводит электричество. Графен представляет собой два слоя атомов углерода, это прочный, гибкий и хорошо проводимый материал, пишет Medikforum.ru.

Когда канал трубки, по которой проходит жидкость, изгибается даже на мельчайшие доли миллиметра, к примеру, в результате дыхания или артериального давления, то проводимость жидкости меняется. Это говорит об изменениях дыхания и пульса любого человека, который носит данный браслет. Информацию можно немедленно передавать на специальное приложение для мобильных телефонов. Взрослый прототип устройства также разработан той же самой командой ученых.

Подчеркивается, что данная технология является доступной по стоимости, она также может помочь жертвам апноэ во сне. Но ее основная задача - помощь в профилактике синдрома внезапной детской смерти, который пугает огромное количество молодых родителей своей абсолютной непредсказуемостью. Причины развития синдрома до сих пор не вполне хорошо понятны науке.