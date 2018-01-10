Секс после родов: когда можно и чем опасен

Появление в семье младенца просто переворачивает привычный и размеренный уклад жизни всех членов семьи. В том числе и сексуальные отношения родителей. Секс после родов может измениться как в лучшую сторону, так и надолго уйти в небытие, уступая место приоритету по уходу и воспитанию малыша.
Секс после родов: когда?
Врачи рекомендуют, чтобы первый секс после естественных правильных родов произошел не ранее 6-8 недель. В этот период матка сокращается и достигает прежних размеров, пишет Lady.tochka.net.
Именно к этому времени происходит восстановление после родов поврежденных тканей, и уменьшается риск открытия кровотечений. Кроме того, непосредственно после родов половые пути подвержены различным инфекциям, а спустя 1,5-2 месяца они восстанавливаются, и этот риск уменьшается.
Если было оперативное родоразрешение с кесаревым сечением, чисткой полости матки или наложением швов, то первый секс после родов возможен спустя 2-3 месяца.
В любом случае, прежде чем заняться сексом после родов, женщине обязательно следует проконсультироваться у лечащего гинеколога.
Возможные проблемы во время секса после родов
Но даже когда все сроки выдержаны, безопасность гарантирована и перед супружеской парой открыты возможности интимной близости, не обходится без подводных камней. Какие неожиданные проблемы могут возникнуть во время секса после родов?
Нет желания
Часто молодая мать, повинуясь инстинктам, испытывает совсем другие чувства по сравнению с медовым месяцем. Приоритеты расставлены по-другому, и все ее мысли – о ребенке, а не о телесных наслаждениях. Ей попросту не хочется секса. Да и некогда, ведь она испытывает хроническую усталость, а потому ей гораздо важнее лишний часок поспать. Мужчина же считает иначе. Ведь он был терпелив и внимателен в течение всего срока беременности, но теперь природа берет свое. По этой причине во многих молодых семьях назревает конфликт.
Что делать? Чтобы все были довольны, следует сообща и вместе искать компромисс. Не хочется секса – никто не отменял простые физические контакты, ласки, добрые слова и эмоции. Как можно чаще обнимай мужа, говори ему слова любви, и увидишь, она возгорится с новой силой. Вернется и страсть, и желание.
Страх боли
Многие женщины испытывают страх перед сексом после родов, т.к. боятся во время него испытать боль. Действительно, первое время возможен дискомфорт и даже болезненность во время близости, т.к. в результате разрывов и швов повреждаются нервные окончания, влагалище после родов претерпело изменения и не такое эластичное, и возможные швы еще не зажили окончательно.
Что делать? Ни в коем случае не умалчивай о проблеме и не терпи боли после родов ради мужа. Секс после родов начинай осторожно и медленно, ограничиваясь интимными ласками и исключая глубокое проникновение. Пробуй другие позы, где болезненность не ощущается, например, сверху или на боку. Чаще всего этот дискомфорт проходит сам по себе по мере адаптации чувствительности нервов к новым условиям.
Страх разонравиться мужу
Многих женщин роды меняют до неузнаваемости. Раздутый живот, бесформенная фигура, непривычная грудь с постоянно сочащимся молоком, растяжки и пигментные пятна – все это может навести молодую маму на мысль о том, что она непривлекательна для мужа, особенно на фоне нерожавших подружек с идеальными формами. И все его уговоры лишь усугубляют твою уверенность в обратном и еще больше усиливают комплексы.
Что делать? Предоставь самому мужу решать, насколько ты ему нравишься. Ведь часто мужчина просто без ума от своей жены, родившей ему ребенка. Тело? Со временем и при большом усердии, занимаясь гимнастикой, ты легко решишь вопрос, как убрать живот и как похудеть после родов, вернув свои былые привлекательные формы. А из того, что можно сделать уже сейчас – надень эффектное белье, сделай прическу, подбрось идею романтического ужина, пока малыш спит или дышит свежим воздухом с бабушками.
Изменение ощущений
После родов у женщины меняются формы и пропорции половых органов, в частности сильно расширенное влагалище, которое в течение нескольких первых месяцев после родов остается расслабленным. А значит, притирка и мужа и жены происходит по-новому. Мужчина может не ощущать сильного обхвата пениса, а женщина может не чувствовать присутствия пениса внутри себя. От этого сексуальные ощущения притупляются.
Что делать? Это состояние временное, твои половые органы постепенно придут в норму. А усилить ощущения во время секса помогут позы, при которых твои бедра плотно сжимаются. Чтобы ускорить процесс восстановления, тебе помогут упражнения Кегеля. Регулярно выполняй эти упражнения после родов, и сексуальная жизнь подарит новые ощущения.
Страх забеременеть
Ошибочно мнение, что пока женщина кормит грудью, она не забеременеет. И даже отсутствие месячных многими воспринимается как гарантия отсутствия зачатия, а не наоборот. По мнению врачей, оптимальный интервал между родами – 2,5-3 года. Более ранняя беременность чревата осложнениями и рождением недоношенного ребенка.
Что делать? Чтобы избежать нежелательной повторной беременности позаботься об этом с первого секса после родов и подбери контрацептивы.