Украинка объявила войну известному косметическому бренду

Украинский визажист Влада Хаггерти, которая сотрудничает с компанией Smashbox, подала в суд на французскую марку Make Up For Ever и ее головную организацию LVMH за плагиат рекламы. Об этом сообщает WWD.
10 января 2018 г., 18:45
Украинка назвала плагиатом рождественскую рекламную кампанию бренда, на которой изображены четыре вида глянцевой помады, стекающей с губ. По словам Хаггерти, данный прием придумала именно она, дав ему название lip drop.
«Нет, я не сотрудничала с ними, и мы не создавали коллаборацию. Я несколько раз сказала им "нет", но они все равно использовали мои фотографии», — рассказала визажист в своем профиле в Instagram. Отмечается, что суд Калифорнии принял заявление девушки на рассмотрение, пишет Lenta.ru.
Известно, что в 2016 году популярные в Instagram визажисты Влада Хаггерти и Юлия Кузьменко обвинили в плагиате американскую модель Кайли Дженнер.