Украинка объявила войну известному косметическому бренду

Украинка назвала плагиатом рождественскую рекламную кампанию бренда, на которой изображены четыре вида глянцевой помады, стекающей с губ. По словам Хаггерти, данный прием придумала именно она, дав ему название lip drop.

«Нет, я не сотрудничала с ними, и мы не создавали коллаборацию. Я несколько раз сказала им "нет", но они все равно использовали мои фотографии», — рассказала визажист в своем профиле в Instagram. Отмечается, что суд Калифорнии принял заявление девушки на рассмотрение, пишет Lenta.ru.

Известно, что в 2016 году популярные в Instagram визажисты Влада Хаггерти и Юлия Кузьменко обвинили в плагиате американскую модель Кайли Дженнер.