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Украинка объявила войну известному косметическому бренду

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Губная помада. | ФОТО: Scanpix

Украинский визажист Влада Хаггерти, которая сотрудничает с компанией Smashbox, подала в суд на французскую марку Make Up For Ever и ее головную организацию LVMH за плагиат рекламы. Об этом сообщает WWD.

Украинка назвала плагиатом рождественскую рекламную кампанию бренда, на которой изображены четыре вида глянцевой помады, стекающей с губ. По словам Хаггерти, данный прием придумала именно она, дав ему название lip drop.

«Нет, я не сотрудничала с ними, и мы не создавали коллаборацию. Я несколько раз сказала им "нет", но они все равно использовали мои фотографии», — рассказала визажист в своем профиле в Instagram. Отмечается, что суд Калифорнии принял заявление девушки на рассмотрение, пишет Lenta.ru.

Известно, что в 2016 году популярные в Instagram визажисты Влада Хаггерти и Юлия Кузьменко обвинили в плагиате американскую модель Кайли Дженнер.

A post shared by Vlada Haggerty (@vladamua) on

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