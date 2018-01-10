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Худоба модели в свитере с надписью «нехудая» возмутила сеть

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ФОТО: Instagram

Фотография модели в свитере французского бренда Vetements с надписью Unskinny («Нехудая») на спине вызвала недоумение пользователей. Снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте марки.

Комментаторы обратили внимание, что девушка на самом деле очень худая. «Свитер мне очень нравится, но, возможно, стоило подобрать более подходящую к слогану модель», — написала пользователь bella_lovel. Другие комментаторы нашли фотографию ироничной и отметили, что ноги позирующей «толщиной с руку взрослого человека», пишет Lenta.ru.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

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