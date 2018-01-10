Худоба модели в свитере с надписью «нехудая» возмутила сеть

Комментаторы обратили внимание, что девушка на самом деле очень худая. «Свитер мне очень нравится, но, возможно, стоило подобрать более подходящую к слогану модель», — написала пользователь bella_lovel. Другие комментаторы нашли фотографию ироничной и отметили, что ноги позирующей «толщиной с руку взрослого человека», пишет Lenta.ru.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.