Галерея: смотрите, как прошел вечер моды с Александром Васильевым

Маэстро рассказал истории Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Сен Лорана и многих других. Так, зрители узнали, как великие кутюрье творили моду и что в ней творится сейчас.

Историк мода продемонстрировал увлекательный моноспектакль, провел показ видеоряда и мастер-класс. Ценители моды получили профессиональные советы об актуальных тенденциях грядущих сезонов, задали свои вопросы и провели непринужденный вечер в компании любимого Маэстро. Зрители узнали, стоит ли радикально менять гардероб, и какие приобретения должны стать Must have. Впрочем, сам Маэстро, как и великая Шанель, считает, что «мода выходит из моды, стиль – никогда».

Александр Васильев - историк моды с мировым именем, коллекционер, театральный художник, сценограф, декоратор, автор более 30-ти книг, телеведущий одной из самых высокорейтинговых передач. Он награжден множеством орденов и медалей, был представлен в номинации «Легенда моды» на World Fashion Awards. Почетный член Российской академии художеств.

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