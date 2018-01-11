Правила общения с партнером, которые помогут сохранить брак

Внешнее давление и напряжение – то, с чем ежедневно сталкивается каждый из нас. Только самому близкому и любимому человеку можно доверить все свои переживания, ведь именно от него мы ждем поддержку. Но что делать, если кажется, что он не слышит нас или понимает некоторые вещи превратно? Выход один – научиться правильно разговаривать, ведь именно это сделает доверие и сам брак более крепкими, пишет Fabiosa.com/ru.

Существует множество тем, которые можно и нужно обсуждать на постоянной основе. Среди них:

верность и отношения;

вопросы воспитания детей;

карьера и ситуации на работе;

планы на будущее;

то, что делает каждого из партнеров счастливым или несчастным;

финансы – распределение совместного бюджета, сбережения и накопления;

цели и мечты;

чувства.

Пять правил эффективного обсуждения

Любое событие, пусть даже незначительное на первый взгляд, заслуживает того, чтобы поговорить о нем. В особенности это касается ситуаций, которые вызывают внутренний дискомфорт, хотя и приятные моменты стоят того, чтобы ими делиться. Главное – научиться слышать и понимать любимого человека, а помогут в этом наши рекомендации.

1. Выберите момент

Прежде, чем начать любое обсуждение, стоит убедиться в том, что партнер в состоянии не просто поддержать беседу, но и погрузиться в нее. Кто-то готов к подобным разговорам практически в любое время, кому-то необходимо немного времени для того, чтобы прийти в себя после рабочего дня. Согласуйте с партнером, когда вам обоим будет удобно пообщаться в комфортной обстановке. Время может быть фиксированным (например, каждый день в 20:00) или плавающим (скажем, через 20-30 минут после ужина).

2. Уделяйте беседам достаточное количество времени

Убедитесь в том, что никто и ничто не сможет отвлечь вас друг от друга. Это время предназначается для того, чтобы сблизиться, узнать любимого человека, понять, что его тревожит и как можно помочь.

3. Комфортное место

Если обычная беседа может состояться на кухне за чашкой чая, то некоторые проблемные вопросы лучше обсуждать в общественном месте, например, в кафе. Смена привычного окружения позволит по-новому взглянуть на ситуацию и обсудить ее в более неформальной обстановке.

4. Проявляйте уважение к эмоциям партнера

Каждому из нас свойственно испытывать раздражение, усталость и даже страх. Для того, чтобы понять состояние партнера, стоит разобраться в причинах, которые порождают негативные чувства. На время, пока он говорит обо всем, что вызывает беспокойство, лучше отказаться от замечаний, критики, осуждения и не имеющих отношения к теме комментариев. Слушать и пытаться понять – вот что необходимо делать в первую очередь.

5. Концентрируйтесь на проблеме

В процессе обсуждения лучше сконцентрироваться на его теме и говорить только о ней. Конечно, если разговор приятный, можно вспомнить подобные моменты в жизни и вместе снова прочувствовать такой же эмоциональный подъем. Но, если он касается проблемной ситуации и даже происходит на повышенных тонах, не стоит призывать на помощь ошибки прошлого.