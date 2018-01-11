Правила общения с партнером, которые помогут сохранить брак

В жизни каждой современной семьи возникают ситуации, требующие обсуждения. Иногда даже самые невинные фразы могут вызвать негодование у одного из супругов и заставить задуматься, действительно ли избранники верно понимают происходящее. Мы не всегда способны почувствовать настроение партнеров, но к этому стоит стремиться, чтобы сохранить брак и показать то, что мы на их стороне.
Внешнее давление и напряжение – то, с чем ежедневно сталкивается каждый из нас. Только самому близкому и любимому человеку можно доверить все свои переживания, ведь именно от него мы ждем поддержку. Но что делать, если кажется, что он не слышит нас или понимает некоторые вещи превратно? Выход один – научиться правильно разговаривать, ведь именно это сделает доверие и сам брак более крепкими, пишет Fabiosa.com/ru.
Существует множество тем, которые можно и нужно обсуждать на постоянной основе. Среди них:
верность и отношения;
вопросы воспитания детей;
карьера и ситуации на работе;
планы на будущее;
то, что делает каждого из партнеров счастливым или несчастным;
финансы – распределение совместного бюджета, сбережения и накопления;
цели и мечты;
чувства.
Пять правил эффективного обсуждения
Любое событие, пусть даже незначительное на первый взгляд, заслуживает того, чтобы поговорить о нем. В особенности это касается ситуаций, которые вызывают внутренний дискомфорт, хотя и приятные моменты стоят того, чтобы ими делиться. Главное – научиться слышать и понимать любимого человека, а помогут в этом наши рекомендации.
1. Выберите момент
Прежде, чем начать любое обсуждение, стоит убедиться в том, что партнер в состоянии не просто поддержать беседу, но и погрузиться в нее. Кто-то готов к подобным разговорам практически в любое время, кому-то необходимо немного времени для того, чтобы прийти в себя после рабочего дня. Согласуйте с партнером, когда вам обоим будет удобно пообщаться в комфортной обстановке. Время может быть фиксированным (например, каждый день в 20:00) или плавающим (скажем, через 20-30 минут после ужина).
2. Уделяйте беседам достаточное количество времени
Убедитесь в том, что никто и ничто не сможет отвлечь вас друг от друга. Это время предназначается для того, чтобы сблизиться, узнать любимого человека, понять, что его тревожит и как можно помочь.
3. Комфортное место
Если обычная беседа может состояться на кухне за чашкой чая, то некоторые проблемные вопросы лучше обсуждать в общественном месте, например, в кафе. Смена привычного окружения позволит по-новому взглянуть на ситуацию и обсудить ее в более неформальной обстановке.
4. Проявляйте уважение к эмоциям партнера
Каждому из нас свойственно испытывать раздражение, усталость и даже страх. Для того, чтобы понять состояние партнера, стоит разобраться в причинах, которые порождают негативные чувства. На время, пока он говорит обо всем, что вызывает беспокойство, лучше отказаться от замечаний, критики, осуждения и не имеющих отношения к теме комментариев. Слушать и пытаться понять – вот что необходимо делать в первую очередь.
5. Концентрируйтесь на проблеме
В процессе обсуждения лучше сконцентрироваться на его теме и говорить только о ней. Конечно, если разговор приятный, можно вспомнить подобные моменты в жизни и вместе снова прочувствовать такой же эмоциональный подъем. Но, если он касается проблемной ситуации и даже происходит на повышенных тонах, не стоит призывать на помощь ошибки прошлого.
8 стратегий построения эффективного диалога
Разговор по душам – отличный способ справляться со стрессами, в особенности, если следовать принципам активного слушания, с которыми мы вас познакомим прямо сейчас.
1. Проявляйте уважение
Даже если вы не видите никакой проблемы в том, что беспокоит партнера, стоит проявить уважение к его чувствам. Тревога не возникает из ниоткуда – у нее всегда есть первопричина, которая действительно имеет значение для вашего избранника.
2. Говорите по очереди
Обсуждая, как прошел день или конкретный случай, убедитесь в том, что вы оба принимаете участие в разговоре. Важно не только понимать позицию партнера, но и выражать свою. Не стоит перебивать друг друга – слушать лучше спокойно, для удобства установив лимит. Например, каждый из вас говорит по 10-15 минут.
3. Проявляйте искренний интерес
Всегда можно абстрагироваться от темы, погрузившись в собственные мысли. Но во время откровенного разговора этого делать не нужно. Ведь именно проявляя внимание, мы показываем любимым людям, что они сами и их переживания действительно важны для нас. Если для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, необходимо прояснить ряд вопросов, задавайте их в ходе разговора или тогда, когда собеседник будет к этому готов.
4. Невербальная коммуникация
Любой жест и даже взгляд может изменить характер обсуждения. Рекомендуется поддерживать визуальный контакт, а также не забывать о ласковых подбадривающих прикосновениях.
5. Не превращайтесь в советчика
Любой совет ценен только тогда, когда о нем попросили. Даже если ваша точка зрения кардинально отличается от мнения партнера, не стоит говорить об этом в категоричной манере. Иногда достаточно просто выслушать человека, чтобы ему стало комфортнее.
6. Выражайте согласие
Даже если повод для раздражения или расстройства кажется вам несколько надуманным, не показывайте этого. Вместо этого выразите согласие с чувствами партнера и понимание, почему тот или иной вопрос вызывает именно такие эмоции.
7. Объединитесь против «общего врага»
Осуждение несправедливых действий со стороны других людей, которые повлияли на настроение или самооценку вашего избранника, – хорошая тактика, доказывающая, что вы полностью поддерживаете его и готовы оказать любую необходимую помощь.
8. Показывайте свою любовь
Когда любимый человек расстроен или подавлен, не будет лишним напомнить ему о той исключительности, которая его отличает. Искренняя похвала хороших качеств, профессиональных навыков – это просто и эффективно. Чувствовать себя любимым и значимым очень важно для каждого из нас, и только самые близкие люди могут возродить веру в себя и вернуть надежду.
Доверительные беседы обо всем на свете (не только о горестях, но и о радостях) достойны того, чтобы стать ежедневным ритуалом в жизни каждой пары, которая строит крепкую семью. Не зря многие специалисты полагают, что возможность «выговориться» является первым этапом в решении любого вопроса, в особенности, если рядом находится человек, на которого действительно можно положиться.