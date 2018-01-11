Названы все действенные методы похудения

На страницах журнала Fiteria специалисты рассказали о том, каким бывает ожирение, и какими способами можно с ним справиться. Так, по их словам, когда жир откладывается на животе, - это тип центрального ожирения. При патологическом ожирении скопления жира аккумулируются в зонах шеи, верхней части груди, живота, пишет Medikforum.ru.

Среди осложнений, вызванных ожирением, присутствуют такие опасные как сердечная недостаточность, сахарный диабет, поражения печени и почек, а также онкология. Врачи предостерегли о том, что интенсивная полнота во многих случаях развивается после 30 лет, при этом к ожирению оказываются чаще склонны женщины.

Как избавиться от избытка жира? Если в лишнем весе нет патологии, то поможет переход на более здоровое питание и регулярная физическая активность. Частые прогулки на воздухе, легкие физические упражнения, посещение бассейна или спортзала, отказ от продуктов, содержащих быстрые углеводы (сладкое, мучное) и включение в рацион больше белковой и растительной пищи, - это реально работающий комплекс похудения, утверждают специалисты.

При патологическом ожирении необходимо, как правило, хирургическое вмешательство – например, шунтирование желудка, удаление части желудка или установка бандажа.