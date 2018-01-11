Собака с сильным материнским инстинктом трогательно позаботилась о спящем ребенке
11 января 2018 г., 15:49
Иногда в животных проявляются некоторые человеческие качества даже сильнее, чем в самих людях. И порой животные могут быть куда добрее людей. Это часто замечают люди, в доме которых рядом маленькими детьми живут домашние питомцы.
Питомцы очень часто проявляют особую любовь к малышам. В этом видео – собака с сильнейшим материнским инстинктом, которая увидела спящего ребенка неукрытым и решила немедленно исправить ситуацию. Она укрыла малыша со всех сторон, чем вызвала массу умилительных комментариев в Сети, пишет Ihappymama.ru.