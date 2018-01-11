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Собака с сильным материнским инстинктом трогательно позаботилась о спящем ребенке

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Собака. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Иногда в животных проявляются некоторые человеческие качества даже сильнее, чем в самих людях. И порой животные могут быть куда добрее людей. Это часто замечают люди, в доме которых рядом маленькими детьми живут домашние питомцы.

Питомцы очень часто проявляют особую любовь к малышам. В этом видео – собака с сильнейшим материнским инстинктом, которая увидела спящего ребенка неукрытым и решила немедленно исправить ситуацию. Она укрыла малыша со всех сторон, чем вызвала массу умилительных комментариев в Сети, пишет Ihappymama.ru.

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