Мнение эстонок: по молодости гуляй с русским, а детей рожай от эстонца!

Мы узнали у эстонок, с кем же им комфортнее общаться: с эстонскими или русскими мужчинами?

Лаура, 28:

«Я считаю, что и у эстонцев, и у русских есть свои плюсы и минусы. Русские мужчины, конечно, более темпераментные, а еще более внимательные и страстные. Многое зависит от воспитания. Поскольку русские женщины более сильные и точно знают, чего хотят, они воспитывают своих сыновей внимательными и старательными. Например, русский может подарить цветы вне зависимости от повода, и не один цветочек, а сразу охапку», пишет Sobranna.ee.

Райли, 34:

«Мне кажется, что русские мужчины привыкли, чтобы женщины им подчинялись. Русский муж будет говорить жене, что и как делать и ждет, чтобы женщина слушалась его. В отличие от эстонцев, русские не будут заниматься домашними делами, а адресуют эти заботы жене.

Эстонские же мужчины более сговорчивы – большинство из них помогают по дому и с удовольствием занимаются с детьми. Я не удивляюсь, если эстонский мужчина уходит в декрет, а для русского – это унижение собственного достоинства.

Кроме того, для русских важен престиж: дорогие часы, золотая цепь и Merzedes. Эстонцы же пойдут на выходных в поход с семьей, а русские – жарить шашлык на Штромке.

Но русский мужчина любит роскошь во всем, и жене своей он подарит не завялый цветочек, купленный на обочине, а шикарный букет, который и в вазу не влезет.

Русские мужчины более страстные, но эстонцы сохраняют спокойствие даже в самых критичных ситуациях. Русский муж – удобен, а эстонский – работящий.

Я больше доверяю эстонским мужчинам, потому что русская страсть может слишком далеко зайти. Мне также кажется, что русские мужчины чаще изменяют и больше врут. Получается, что русские мужчины более страстные и любят дарить подарки, а эстонские мужчины чаще помогают и поддерживают. Вывод: по молодости гуляй с русским, а детей рожай от эстонца!»

Сигне 35:

«Я встречалась с тремя русскими мужчинами. Двое из них очень сильно пытались меня контролировать, а третий плохо говорил по-эстонски, поэтому нам было трудно общаться, и мы расстались.

Эстонские же мужчины дают свободу, умеют ценить спокойствие и тишину. А русские любят постоянно ходить вместе с партнершей.

Я думаю, мне больше подходит эстонец, потому что я очень активная, а он бы наши отношения сбалансировал. Если хотите спокойствия для своих детей, выходите замуж за эстонца, а если хотите страсти и огня – хватайте русского».

Май, 33:

«Лет в 25 я встречалась с русским. Он был, как принц: дарил цветы, делал комплименты, был милым и заботливым. Но мне постоянно казалось, что где-то подвох, но даже подруги мне говорили, что я придумываю. Но однажды выяснилось, что у него были и другие девушки, и ему пришлось мне во всем признаться.

Но я все же считаю, что русские мужчины более страстные и галантные, но и больше обманывают и изменяют».