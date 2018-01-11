Новые факты, которые заставят тебя пересмотреть отношение к кофе

В Калифорнии изобрели кофе для похудения

Bulletproof Coffee — бронебойный или, если угодно, пуленепробиваемый кофе. Главный энергетический напиток американских фанатов ЗОЖ последние пару лет. Это переосмысление традиционного азиатского чая с молоком, маслом и солью, только вместо чая у адептов здоровой жизни теперь кофе, топленое масло и специальные добавки с жирными кислотами (кокосовое масло подойдет как альтернатива). Бонусов у такого питья, если верить создателю — бизнесмену из Силиконовой долины Дэвиду Эспри, — вагон и маленькая тележка: и аппетит отбивает, и работу мозга улучшает, и, конечно, приободряет на несколько часов вперед (на 4—6 часов, если быть точнее), пишет Lady.mail.ru.

Кофе не вреден для сердца

С рекомендациями докторов по поводу того, пить или не пить кофе, сложнее — споры можно вести до бесконечности. Если полагаться на исследования, опубликованные в прошлом ноябре в «Британском медицинском журнале» (British Medical Journal), то фанаты крепкого напитка имеют меньше проблем со здоровьем (в том числе, связанных с сердечно-сосудистой системой), чем те, кто не увлекается таким питьем. Вплоть до того, что в Америке и Европе чуть ли не стали прописывать кофе пациентам с циррозом печени (им разрешили пить по 3—4 чашки в день), обосновывая это тем, что молекула кафестола в составе защищает печень от негативных факторов. Правда, беременным такой напиток по-прежнему можно выдавать только в небольшом количестве, иначе возникает риск выкидыша.

Впрочем, речь еще и о том, какой кофе пить. Лучше всего для здоровья пойдет напиток из свежемолотых кофейных зерен средней прожарки. А вот кофеин из растворимых пакетиков считается наибольшим злом.

Кофе может заменить обезболивающие таблетки

А вот научные труды из медицинского журнала Nature Medicine, опубликованные в конце прошлого года. Подопытными в этот раз были мыши, которых заставили не спать и при этом проявлять активность (недосып, как известно, повышает восприимчивость к боли). Для того чтобы проверить дальнейшую реакцию зверей, им давали кофеин, ибупрофен, морфин и модафинил. Самые достойные результаты показали кофеин и модафинил (препарат, борющийся с сонливостью). Позже в эксперименте приняли участие и люди, правда, их бессонницей не мучили: те, кто страдает от периодической боли в шее, отметили, что, выпивая кофе, они чувствуют себя лучше (правда, эффект не всегда бывает длительным).

Кофеин не нейтрализует алкоголь

Согласно народным поверьям, кофе или энергетик могут снизить действие алкоголя, как бы заставляя тело не поддаваться сонливости (неизменно возникающей, как правило, через 3—4 часа после активного распития). Ученые уже давно опровергли сей миф, сославшись опять же на белых мышей: зверюшки, выпивая алкоголь и позже лакируя все это кофеином, все равно не могли выйти из лабиринта и заставить себя двигаться активнее. А вот их трезвым собратьям покорялись все задачки. Более того, к этим исследованиям подключились и психологи, установившие, что кофеин может еще и обманывать нетрезвый мозг, создавая иллюзорное представление, будто организм еще не дошел до нужной «кондиции». Так что спирта хочется поглощать все больше и больше (ты ведь пребываешь в полной уверенности, что трезва как стеклышко).

Латте раскрыл секрет арктических озер

И под конец милая статья из научного Nature Communications, которая доказывает, что кофе несет пользу и для товарищей физиков. Дело в том, что не так давно они задумались о том, почему в латте часто образуется несколько отличных по тональности слоев. Ну и опыты не заставили себя ждать. Ученая братия доказала: все дело в скорости, с которой стакан наполняется молоком и кофе. Поскольку это жидкости разные по плотности, то они и образуют разные по цвету слои, которые при этом сохраняются в стакане несколько дней, даже если попробовать размешать их ложкой. Эти исследования ведутся не из праздного любопытства: таким образом пытаются лучше понять состав водоемов (в частности, арктических озер), которые состоят из нескольких уровней пресной и соленой воды.