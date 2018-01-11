21 дополнительная минута сна избавит вас от тяги к сладкому

Результаты небольшого исследования ученых из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте участвовали 42 здоровых добровольца с нормальным весом, которые спали по ночам меньше рекомендованной восьмичасовой нормы — от пяти до семи часов. Половине из них предложили попробовать в течение месяца спать по ночам на полтора часа дольше, чем обычно, пишет Health.mail.ru.

Для этого участники получили индивидуальные рекомендации по гигиене сна, помогающие сделать его более крепким, качественным и продолжительным (например, ложиться в постель всегда в одно и то же время, не пить кофе на ночь, не ложиться спать голодным или объевшимся,прогуливаться по вечерам и так далее). Участники старались следовать этим советам, а также вели пищевые дневники, фиксируя все, что они съели за день. За продолжительностью их сна и скоростью засыпания следили с помощью специальных сенсорных браслетов.

В итоге 86% участников из «группы долгого сна» смогли увеличить время, проведенное в постели, в среднем на 55 минут, а половина из них увеличила длительность сна в среднем на 21 минуту. Анализ собранных данных показал, что даже столь незначительное увеличение продолжительности ночного сна привело к снижению потребления сладкого в среднем на 10 граммов в день, что составляет приблизительно треть от рекомендованной дневной дозы, или примерно половину шоколадного батончика. Долгий сон также в целом снизил интерес участников к углеводам.

«Тот факт, что более длительный сон приводит к снижению потребления любых сахаров — и тех, что добавляются в продукты производителями или при домашнем приготовлении, и тех, что присутствуют в меде, сиропах, фруктовых соках, — говорит о том, что такое простое изменение в образе жизни может действительно помочь людям правильнее питаться», — отметила один из авторов исследования Уэнди Холл (Wendy Hall).