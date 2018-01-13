Фаршированные булочки с грибами и сыром
13 января 2018 г., 15:30
Готовим мини-пиццы из булочек с начинкой из шампиньонов, сыра и помидоров. По желанию в блюдо можно добавить салями или шпинат.
Ингредиенты
круглые булочки 4 шт.
лук 1 шт.
помидоры 2 шт.
шампиньоны 200 г
твердый сыр 150 г
растительное масло для обжаривания
соль, перец по вкусу
зелень для украшения
30 мин 4 порции
1. Срезать верхушки у круглых булочек, аккуратно вынуть часть мякиша.
2. Очищенный лук и грибы мелко нарезать. Обжарить лук на растительном масле, добавить грибы и готовить до испарения жидкости. Добавить в сковороду нарезанные кубиками помидоры, пишет Ivona.bigmir.net.
3. Наполнить булочки начинкой, накрыть сверху тонкими ломтиками сыра.
4. Отправить в духовку или микроволновую печь и готовить, пока сыр не расплавится.