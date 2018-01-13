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Фаршированные булочки с грибами и сыром

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Готовим мини-пиццы из булочек с начинкой из шампиньонов, сыра и помидоров. По желанию в блюдо можно добавить салями или шпинат.

Ингредиенты

круглые булочки 4 шт.

лук 1 шт.

помидоры 2 шт.

шампиньоны 200 г

твердый сыр 150 г

растительное масло для обжаривания

соль, перец по вкусу

зелень для украшения

30 мин 4 порции

1. Срезать верхушки у круглых булочек, аккуратно вынуть часть мякиша.

2. Очищенный лук и грибы мелко нарезать. Обжарить лук на растительном масле, добавить грибы и готовить до испарения жидкости. Добавить в сковороду нарезанные кубиками помидоры, пишет Ivona.bigmir.net.

3. Наполнить булочки начинкой, накрыть сверху тонкими ломтиками сыра.

4. Отправить в духовку или микроволновую печь и готовить, пока сыр не расплавится.

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