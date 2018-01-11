Ваши любимые продукты, которые вызывают целлюлит

Алкоголь. Если вы решили избавиться от целлюлита, тогда вам точно нужно исключить употребление любого спиртного. Алкоголь увеличивает уровень эстрогена в крови и препятствуют всасыванию усвоению витаминов, вследствие чего возникает целлюлит, пишет Ivona.bigmir.net.

Мучные изделия. Да, если вы хотите похвастаться красивой фигурой, избегай все хлебобулочные изделия, которые сделанные на основе пшеничной муки. Но помните, пшеничная мука также может находиться и таких продуктах как: соусы, сосиски, бульонные кубики.

Соль. Чрезмерное употребление соли создает проблемы с циркуляцией лимфатической жидкости в организме. Отсюда часто возникают отеки и бляшки холестерина, а также ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы. В результате накопления в организме токсинов, которые не выводятся с жидкостью, развивается целлюлит. Поэтому важно строго контролировать суточное потребление соли, которое должно составлять не более 5 г в день.

Кофе. Кофеин, который в больших количествах содержится в указанных напитках, замедляет выведение жидкости из организма и способствует ее накоплению в тканях. Это в результате создает постоянную нагрузку на почки. У женщин повышенное потребление напитков, содержащих кофеин, приводит к появлению целлюлита на бедрах.

Сахар. Любите конфеты, пирожные, тортики и булочки? Но при этом ведете малоподвижный образ жизни? Будь готова к ответной “благодарной“ реакции своего организма, причем, не только в виде целлюлита на коже. Вся еда, в состав которой входит белый сахар, имеет высокий ГИ (гликемический индекс), а это приводит к значительному повышению уровня сахара в крови, который преобразуется в лишние жировые отложения.