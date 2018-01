ASOS показал новые джинсы сы вырезами на ягодицах

Джинсы бренда the Ragged Priest на сайте называются чапсами, по аналогии с ковбойскими штанами, которые на Диком Западе надевали поверх джинсов, чтобы не запачкать их во время езды, пишет Medialeaks.ru.

Да, стоимость джинсов — 75 британских фунтов, где эти штаны получили хоть какое-то одобрение, — эфир британского шоу Loose Women. Известная в Британии танцовщица 57-летняя Ширли Баллас пришла в гости к ведущим и продемонстрировала новое веяние моды на себе под аплодисменты зрительного зала.

Покрутившись в обновке, танцовщица сказала, что на съёмки телевизионных программ в таких джинсах она всё же больше приходить не будет, но они очень удобные. Правда, вряд ли подойдут для прогулки по улицам, если вы не любите привлекать к себе много внимания.

В этом убедилась уже другая британка — 23-летняя модель Анабель. Девушка вышла в джинсах от the Ragged Priest на улицы в качестве эксперимента, устроенного британской газетой the Sun.

Как говорит Анабель, она чувствовала себя в таких джинсах очень свободно, но люди смотрели на неё с выражением шока в глазах, о чём красноречиво говорит следующий снимок.

Поймать такси девушке удалось гораздо быстрее обычного, а пока она стояла на автобусной остановке, какой-то мужчина пытался сфотографировать её, прячась за кустами.

«Возможно, такие джинсы не лучшая одежда для похода в магазин, но для вечеринки летом — самое то», - считает она.

Если вы загорелись желанием купить себе такие же джинсы, то, к сожалению, ASOS уже убрал их с сайта. Но если поискать тщательнее, можно обнаружить похожие вещи у других брендов.

Кажется, на наших глазах зарождается новый модный тренд. А тем, кого он возмущает, можно напомнить о совершенно прозрачных штанах из пластика от Topshop. В джинсах от ASOS, в отличие от них, есть хоть какая-то ткань.

The Ragged Priest honestly need to just stop pic.twitter.com/MrDZqpsFss