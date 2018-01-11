Главное — правильно ответить на вопрос. Парень сделал возлюбленной предложение с помощью игры в шарады

Как сделать предложение руки и сердца незабываемым? Главное — использовать творческий подход. Так и поступил пользователь YouTube под ником OneManFreakShow. Он снял на видео, как делает предложение своей подруге.
11 января 2018 г., 18:19
Позвать возлюбленную замуж парень решил с помощью игры Heads Up для смартфона. Это по сути те же самые шарады, когда нужно объяснить человеку слово, написанное на стикере, приклеенном к его лбу, пишет Medialeaks.ru.
Только вместо стикера слова появляются на экране смартфона, что в этой истории пошло только на пользу, так как реакцию девушки можно было незаметно снять на видео, которое станет вирусным.
Парень подобрал вопросы таким образом, чтобы подруга со временем начала понимать — это всё неспроста.
Дело в том, что были загаданы названия фильмов, которые они смотрели вместе на первых свиданиях. Гладя на выражение лица избранницы, видно, что идея обрела успех. Особенно когда был задан главный вопрос.