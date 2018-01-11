Почему принц Уильям всегда держит за руку Джорджа, а Кейт Миддлтон - Шарлотту

У британской монаршей семьи есть множество традиций, нарушать которые никому не придет в голову. Впрочем, как мы могли убедиться совсем недавно, ради Меган Маркл Виндзоры идут на уступки, на которые не шли ради Кейт Миддлтон. Тем не менее принц Уильям и его жена хоть и молоды, но довольно консервативны, когда речь заходит о воспитании детей. Именно с ними связан тот факт, что принц Джордж всегда находится рядом с папой, а принцесса Шарлотта - с мамой, передает Rus.tvnet.lv.

И не только на публике, но даже на семейной рождественской открытке.

Английский эксперт по вопросам родительства Жасмин Петерс рассказала порталу Daily Mail, что супруги сознательно ведут себя таким образом.

«Это связано с тем, что Джордж - будущий король, - утверждает женщина. - Уильям как бы показывает сыну, что он будет править страной после него. Кроме того, папа контролирует поведение мальчика на людях, учит его быть настоящим мужчиной».

По словам Жасмин, не менее важна и связь между матерью и дочерью. Она крепнет в том числе и благодаря тому, что Кейт постоянно держит наследницу за руку (или на руках).

Однако у Петерс есть и еще одно предположение, почему Джордж близок с отцом, а Шарлотта - с матерью.

«Разница в возрасте малышей составляет всего два года. Когда родилась сестра, принц наверняка проводил с папой много времени, потому что мама была занята младенцем. Возможно, именно тогда они и стали так близки с Уильямом», - считает эксперт. Интересно, поменяется ли что-то после рождения третьего ребенка?