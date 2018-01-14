Женщинам не стоит сравнивать партнера со своим отцом, говорят эксперты

Около 54% респондентов, включая 28% представительниц прекрасного пола, думали: мужчина может смириться с желанием женщины изменить в нем что-либо. 46% не были с этим согласны. Примерно 80% респондентов, включая 58% женщин, считали, что мужчине будет сложно с женщиной, проводящей много времени с телефоном, пишет Meddaily.ru.

До этого исследователи из компании YouGov опросили людей из 20 стран. Мужчинам и женщинам, участвовавшим в исследовании, предложили расположить по степени важности характеристики партнера, включая характер, интеллект, внешний вид, чувство юмора, схожие интересы, материальное положение.

Многие участники поставили на первое место характер. Однако для мужчин из Вьетнама и Саудовской Аравии важнее всего оказалась внешность. Во всех странах для женщин характер оказывался самым важным чаще, чем для мужчин. Наиболее существенные различия в этом плане были выявлены в Египте и Саудовской Аравии.