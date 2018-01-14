Видео: как накачать ягодицы за три минуты в день?

Мост с вытянутой ногой. Лягте на спину. Прямую ногу поднимите вверх. Опираясь на левую ногу, выполняйте поднимайте бедра вверх. Сделайте 3 подхода по 15-20 повторов на каждую ногу, пишет Goodhouse.ru.

Выпады. Встаньте ровно, в руки возьмите гантели или обычную бутылку с водой. Сгибая в колене левую ногу, правой выполняйте выпады назад. После этого наклонитесь вперед, слегка согнув обе ноги в коленях. Спина прямая! Сделайте 3 подхода по 15-20 повторов на каждую ногу. простые упражнения для попы

Боковые приседания. Встаньте ровно, сделайте выпад левой ногой выпад в сторону. Присядьте, чтобы левая нога образовала прямой угол, правая нога прямая. Сделайте 3 подхода по 15-20 повторов на каждую ногу. накачать попу за 5 минут

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