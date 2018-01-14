Семь несъедобных продуктов, которые хранят только в холодильнике

Крем для глаз

Охлажденный крем эффективнее помогает бороться с утренними отеками вокруг глаз, так что лучше хранить его не в ванной комнате, а в дверце холодильника, пишет Goodhouse.ru.

Карандаш для глаз

Если хранить карандаш в холоде, грифель немного затвердеет. Так будет удобнее наточить слишком мягкий карандаш, и вы сможете без труда нанести четкий контур.

Лак для ногтей

С одной стороны, хранение лака для ногтей в холодильнике существенно продлевает его срок годности, но сама консистенция лака при этом будет более вязкой, и наносить лак будет сложнее. Вывод такой: убирайте в холодильник те оттенки лака, которые вы редко используете.

Органическая и натуральная косметика

Если вам приходилось когда-либо покупать натуральные продукты в магазинах органической косметики, вы знаете, что она делается своими руками в ограниченных партиях, и продавцы всегда предупреждают о сроках годности и условиях хранения. Как правило, косметику без консервантов необходимо всегда хранить в холодильнике. Просто не забывайте об этом.

Одежда

Некоторые люди уверяют, что если хранить колготки в холодильнике, они становятся прочнее и в два раза реже затягиваются и рвутся. Итак: намочите колготки, положите их в полиэтиленовый пакет и уберите на ночь в морозильную камеру. На следующий день вытащите их из морозилки, дайте им "согреться" и надевайте!

Джинсы

Известный факт, что хорошие джинсы будут прекрасно сидеть и выглядеть, если их пореже стирать. Конечно, избавляться от запахов и бактерий необходимо, и здесь как раз поможет морозильная камера. После ночи, проведенной в морозилке, джинсы снова станут, как новенькие.

Ткань с липкими пятнами

Когда на одежду попадает воск или жевательная резинка, необходимо сперва убрать вещь в морозильную камеру, подождать, пока пятна застынут, а затем постараться максимально удалить затвердевшие остатки.

Другие вещи

Если вам необходимо открыть запечатанный конверт, не разрывая его (мы сейчас никого осуждать не будем, мало ли зачем вам это понадобилось), положите его в полиэтиленовый пакет и уберите в морозильную камеру на час или два. Он откроется без труда, а после того, как нагреется при комнатной температуре, его будет можно снова запечатать.

Цветы

Хотите сохранить букет до вечера свежим? Оставьте для него место в холодильнике, как это делают во всех флористических салонах.