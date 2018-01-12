Пять советов от экспертов, как правильно сойтись со своим бывшим

Но если оба партнера поработали над собой, примирение может иметь смысл.

Вот несколько советов от тренеров, экспертов по взаимоотношениям и психологов, которые помогут вам безболезненно и удачно возобновить старые отношения, привет Lifter.com.ua.

1. Время на вашей стороне.

"Вы готовы сойтись с бывшим, если:

достаточно долго были порознь - месяцы, а то и годы, и если это время использовали для проработки своих ошибок.

если вы видите, что изменились в лучшую сторону, а также наблюдаете позитивные изменения в поведении вашего бывшего партнера. Например, причиной вашего разрыва было нежелание одного из вас вступить в брак, но теперь все изменилось, и ваши цели совпадают.

Не думайте, что для возобновления отношений нужно просто какое-то время пожить отдельно. Этого недостаточно. Нужны кардинальные изменения - взглядов, жизненных принципов, характера. Лучше всего они будут видны в поступках, а не в словах".

Советует Кристи Хартман, специалист по отношениям.

2. Ищите признаки перемен.

"Убедитесь на 100% процентов, что ваш партнер изменился и уже не допустит тех ошибок, которые привели к разрыву. Дайте второй шанс отношениям, если:

партнер изменился внутренне: осознал недостатки своего характера, отказался от старых моделей решения конфликтов, готов снова довериться вам, проработал старые травмы;

партнер изменился внешне: продвинулся в карьере, улучшил коммуникативные навыки, стал более уверенным в себе и т.д."

Советует Акуа Боатенг, лицензированный психотерапевт.

3. Ключ к решению проблемы - суровая правда.

"Будьте честны с собой: действительно ли вам это нужно - возвращение к старым отношениям? Зачем вы пытаетесь сойтись с бывшим? Хотите таким образом вернуться во времена своей молодости?

Вспомните, почему вообще расстались с человеком. Вы на самом деле исцелились от травм, которые заработали в этих отношениях? Возможно, в разгар ссоры с бывшим вам захочется бросить ему в лицо все невысказанные обиды, выплеснуть весь накопившийся гнев.

Если вы чувствуете, что так и будет, не стоит давать второй шанс вашим отношениям".

Советует Гарри О'Малли, эксперт по отношениям.

4. Главное - продолжать работать над отношениями.

"Любые отношения должны строиться на таких базовых вещах: честность, эмпатия, сострадание, преданность.

Но если вы сходитесь с бывшим, вам понадобится кое-что еще: открытое, честное общение, готовность принимать ошибки - как свои, так и чужие, готовность обсуждать проблемы и отпускать обиды.

Будьте начеку - старайтесь избегать тех ситуаций, на которых вы уже набили шишки".

Советует Чарльз Дж. Орландо, эксперт по вопросам взаимоотношений.

5. Не спешите разглашать о новых-старых отношениях в соцсетях.

"Делайте все постепенно. Создавайте новые моменты, которые приятно будет вспомнить. Но не нужно громких статусов в соцсетях!

Не начинайте публиковать совместные фото на странице в Instagram через каждый час! Сначала убедитесь - на этот раз у вас все получится.

Во-первых, вы можете выставить себя дураком, если ничего не срастется. Во-вторых, счастье любит тишину".

Джулия Спира, эксперт по онлайн-знакомствам и тренер по свиданиям.