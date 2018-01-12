Парень сделал 24-летней девушке предложение, а после отказа зарезал ее

Слишком настойчивые ухаживания коллеги по работе длились несколько месяцев. Парень по имени Ананд буквально преследовал Джанки, даже после того, как она отказалась выходить за него замуж. В какой-то момент эти преследования стали пугать девушку, и она предупредила коллегу, что пожалуется родителям, если тот от нее не отстанет, пишет India Today.

Джанки вместе с подругой жила в пригороде Хайдарабада — Музапете, где они снимали квартиру и ежедневно добирались до места работы вместе. Ананд узнал адрес и пришел в гости без приглашения, пишет Life.ru.

В тот день Джанки осталась дома одна — ее подруги уехали на смену. По приезде домой они нашли Джанки в луже крови с многочисленными ножевыми ранениями. Убийцу установили и поймали почти сразу. Соседки Джанки рассказали о том, кто ее пугал больше всего.