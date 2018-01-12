Парень сделал 24-летней девушке предложение, а после отказа зарезал ее

24-летняя девушка по имени Джанки работала продавцом в крупной сети супермаркетов в городе Хайдарабад, Индия, а ее убийца по имени Ананд был ее коллегой.
Слишком настойчивые ухаживания коллеги по работе длились несколько месяцев. Парень по имени Ананд буквально преследовал Джанки, даже после того, как она отказалась выходить за него замуж. В какой-то момент эти преследования стали пугать девушку, и она предупредила коллегу, что пожалуется родителям, если тот от нее не отстанет, пишет India Today.
Джанки вместе с подругой жила в пригороде Хайдарабада — Музапете, где они снимали квартиру и ежедневно добирались до места работы вместе. Ананд узнал адрес и пришел в гости без приглашения, пишет Life.ru.
В тот день Джанки осталась дома одна — ее подруги уехали на смену. По приезде домой они нашли Джанки в луже крови с многочисленными ножевыми ранениями. Убийцу установили и поймали почти сразу. Соседки Джанки рассказали о том, кто ее пугал больше всего.