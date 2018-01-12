Родители и эксперты предупредили об опасности игрушек для ванной

Дело в том, что в теплой и влажной среде, неминуемо образующейся внутри игрушек для ванной, разрастается плесень. Такое открытие на днях сделал американец Джек Тепфер, изучая пластиковую фигурку пирата, с которым обожают играть в ванной его дети. Когда Джек нажимал на фигурку, изо рта пирата выливалась весьма отвратительно выглядящая и, скорее всего, не менее мерзко пахнущая бурая субстанция. Обеспокоенный отец выложил в YouTube видео с говорящим названием «Выбросьте ваши игрушки для ванной!»

«Не задумываясь, выбрасывайте любые игрушки, в которые набирается вода, в которых есть отверстие, через которое ею можно прыскать, и которые невозможно полностью высушить после купания. Ваши дети грызут их, прыскают из них водой, в том числе и себе в рот, а внутри этих игрушек просто рай для плесени, от которой никак не избавиться, как бы вы их не мыли. Просто выбрасывайте их после каждого купания, они не дорогие, лучше каждый раз покупать новые», – призвал родителей Джек, пишет Deti.mail.ru.

Открытие, сделанное Джеком, – не новость. Так, в 2017 году родители массово делились в соцсетях видеороликами, демонстрирующими заплесневевшие внутренности милой и очень популярной во всем мире игрушки для прорезывания зубов «Жирафик Софи». Об этом, в частности, писал год назад журнал Good Housekeeping.

Насколько опасна для здоровья детей плесень, спрятавшаяся в игрушках? Если с иммунитетом вашего малыша все в порядке, то, скорее всего, вероятность того, что ребенок заболеет из-за контакта с плесенью, например, выпив воды из ванны, близка к нулю, пояснила в интервью сайту Care.com нью-йоркский педиатр Люба Конопасек. Однако для более чувствительных детей такой контакт может стать причиной развития аллергических реакций и даже астмы.

Если вы не хотите последовать совету Джека Тепфера и выбрасывать игрушки для ванны после каждого купания, то можно последовать рекомендациям, которые дает сайт Romper. Во-первых, попробуйте заклеить в новых игрушках дырочки, через которые в них проникает вода, с помощью клеевого пистолета. В промежутках между купаниями игрушки нужно хранить не в ванной, где всегда повышенная влажность, а в хорошо проветриваемом помещении. Если же вы решили обновить парк резиновых уточек и пластиковых лодочек, то ищите такие, в которых вообще нет отверстий, или же их дизайн позволяет игрушки легко мыть и сушить.