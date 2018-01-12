Эстонские мужчины признали: русские женщины в постели горячее эстонок

Сийм. 42:

«Конечно, разница в темпераменте есть. Мне кажется, что русские женщины всегда готовы на все ради семьи и зачастую брутальнее эстонских мужчин. С эстонками же проще быть вместе, а вот с русскими надо много стараться. С другой стороны, у русских женщин нет такого ярко выраженного феминизма. Желаю вам влюбиться в русскую, если смелости хватит!»

Кристо 38:

«Не обижайтесь, но эстонки слишком много капризничают. Никакого темперамента, и в постели — просто украшения для кровати», пишет Sobranna.ee.

Том33 :

«Русские девушки легко влюбляются и более открытые. Эстонки же очень закрытые и бояться другим открыться. Мне всегда было легче общаться с русскими. А еще мне кажется, что русские девушки больше заботятся о своих мужчинах, нежели эстонки. И да, даже в постели!»

Яагуп 36:

«Я люблю темперамент русских дам, а еще меня восхищает, что они ухаживают за собой больше эстонок. Хоть у меня и не было отношений с русскими, мне кажется, что с ними в разы веселее, чем с эстонками, а то неприятно, когда на тебя с безразличием смотрят».

Кристьян 34:

«Я заручился больше никогда не встречаться с русскими. Они не слышали о равноправии и постоянно от тебя что-то требуют, а это сказывается на кошельке. Хотя самые яркие моменты в постели у меня были именно с русскими девушками!»