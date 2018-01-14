Топ-10 способов использовать черствый хлеб

Хлеб выбрасывать нельзя – это мы усвоили еще в детстве. Однако что с ним делать, если ваша семья регулярно не доедает до конца купленные буханки хлеба? Если вариант "накормить рыбок или птичек" – не для вас, предлагаем вам другие способы использования черствого хлеба, пишет Segodnya.ua.

Сделайте панировочные сухари

Это очень просто: пропустите оставшиеся кусочки хлеба через мясорубку и используйте как покупные панировочные сухари.

Используйте в салатах

Любой салат из свежей зелени (не обязательно "Цезарь" с курицей) получится намного вкуснее и сытнее, если добавить в него кусочки сухариков. Для этого стоит чуть подсохший хлеб нарезать небольшими брусочками, затем слегка подрумянить их в духовке с небольшим добавлением оливкового масла.

Сделайте вкусные сухарики

Ваши дети любят похрустеть чипсами или сухариками, которые продают в магазинах? Сделайте собственный полезный и сытный перекус! Нарежьте хлеб маленькими квадратиками, добавьте соль и любимые специи, после чего отправьте подрумяниться в духовку. Получится вкусно!

Сделайте хлебный пудинг

Не знаете, что это такое? А между тем, в некоторых странах, например в Англии, он очень популярен. Делается очень просто: разломайте хлеб на небольшие кусочки, положите в форму для выпечки, смазанную маслом, поставьте в горячую духовку. Затем взбейте в однородную массу молоко и яйца (можно добавить изюм, корицу, сухофрукты). Вылейте эту массу поверх сухарей, убедитесь, что они впитали жидкость. Выпекайте около 45 минут – пудинг готов тогда, когда поверхность слегка пружинит при нажатии вилкой.

Используйте в супах

Некоторые супы становятся особенно вкусными, если сверху их посыпать сухариками. Это справедливо для гаспачо, лукового и горохового супа.

Добавляйте в начинку

Начинка пирогов выходит слишком жидкой? Используйте кусочки хлеба как загуститель: черствый хлеб впитает лишнюю жидкость.

Используйте для приготовления брускетты

Брускетта – это очень вкусно, а готовятся эти итальянские бутерброды как раз с сухим хлебом. Можно попробовать массу рецептов с разными начинками.

Сделайте хлебный соус

Это старинный британский рецепт, такой соус отлично подходит к мясным блюдам, к тому же, его можно замораживать. Поместите в кастрюльку лавровый лист, молоко, сливки, нарезанный лук. Доведите до кипения и отставьте на 10 минут. Затем процедите, добавьте хлебные крошки, соль, перец, масло и перемешайте до однородной массы.

Сделайте хлебные кнедлики

Это баварское блюдо отлично сочетается с мясом, грибами, птицей. Необходимо замочить на 5 минут в молоке кусочки черствого хлеба (он должен размокнуть, но так, чтобы не расползался). Вбейте туда яйцо, добавьте мускатный орех, обжаренный лук, перемешайте, дайте немного постоять, тесто должно быть не слишком мягким. Затем смоченными в воде руками сформируйте шарики и опускайте их в кипящую воду на 15-20 минут.

Заготовьте на потом

Сейчас у вас нет времени возиться с черствым хлебом? Для того чтобы он не испортился, не заплесневел, поместите его в морозилку. После, когда у вас будет время, вы его вытащите и приготовите то, что захотите.