Оригинальный завтрак для гурманов - яйца в колбасно-картофельной панировке

Тогда приготовьте эти невероятно вкусные и необычные на вид бомбочки: яйцо с жидким желтком, завернутое в колбасу и обжаренное в картофельных чипсах, пишет Lifter.com.ua.

В этом блюде есть все, что вам нужно для отличного завтрака!

Для его приготовления вам понадобится:

6 яиц;

пару сарделек или колбасок;

измельченные в крошку картофельные чипсы;

мука;

3 яйца для панировки;

масло для жарки.

Способ приготовления:

1) Вскипятите воду в кастрюльке, осторожно опустите туда яйца. Смотрите, чтобы они не треснули! Пусть варятся на среднем огне в течение пяти с половиной минут!

2) Выньте яйца из воды с помощью шумовки, залейте их холодной водой. Пусть постоят в ней около 5 минут.

3) Очистите яйца от скорлупы, следите за тем, чтобы не повредить их.

4) Сардельки или колбаски нарежьте достаточно тонко - нужно будет нарезанными кружочками обернуть яйцо. Поместите всю заготовку в холодильник на 10 мин.

5) Тем временем картофельные чипсы измельчите в крошку.

6) В отдельной миске слегка взбейте три яйца. Еще в одну ёмкость насыпьте муку.

7) Возьмите первое вареное яйцо, оберните его кружочками из колбасок, затем окуните в муку, потом во взбитые яйца, и в конце - в картофельные чипсы.

8) Опустите яйцо в глубокую кастрюлю с хорошо разогретым маслом. Жарьте в течение 4-5 минут до золотистого цвета.