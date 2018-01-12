Неразделенная любовь по-особому действует на мозг

Ученые установили, что переживания из-за отсутствия взаимности в любви могут «сломать» мозг. С помощью МРТ было обнаружено, что в мозгу активируются участки, которые испускают интенсивные нейросигналы и при болевых ощущениях физического свойства. Но в ситуации с неразделенной любовью такие сигналы становятся аномальными, и человек испытывает муки более продолжительного свойства, чем это может быть в ситуации с ощущениями физической боли, пишет Medikforum.ru.

«Мозг как будто заклинивает, и он постоянно напоминает об объекте любви. Это происходит снова и снова, и каждый раз причиняет боль», - охарактеризовали исследователи наблюдаемое ими состояние.

По их словам, подобные процессы в организме не дают человеку нормально мыслить и работать. Из-за неразделенной любви может наступить настоящее состояние инвалидности с постоянной физической и эмоциональной болью.

В это время страдалец может ощущать «синдром отмены», как при наркомании или алкоголизме, отметили авторы исследования. Человек при этом может быть готов прекратить страдания любым способом, что повышает риск совершения самых драматических поступков.