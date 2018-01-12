Пять трюков, чтобы тональный крем выглядел как вторая кожа

1. Создать канву

Найти тональный крем со светоотражающими частичками – не проблема. Но круче, если кожа светится изнутри. Поэтому начните макияж с увлажняющей маски и патчей. На рынке есть варианты для любого типа кожи. Сейчас на волне популярности – корейская продукция, пишет Fabiosa.com/ru.

Аккуратный массаж вернет естественный румянец. Делайте его, когда наносите крем.

2. С праймером или без него?

Бьюти-блогеры спорят: а нужен ли он вообще? У визажистов есть две точки зрения. Первая – праймер нужно отложить, если цель — сверхлегкое покрытие.

Вторая – праймер однозначно продлевает макияж. Без этого средства не обойтись в “горячих точках”: лоб, нос, вокруг рта. Получится лучше, если распределять не кисточкой, а пальцами.

3. Не рисовать, а вбивать

Бьюти-блендер, кисть, пальцы или спонж – все равно, чем вы наносите тональную основу. Следите за тем, чтобы она не полосила, вбивайте ее. Равномерно распределите продукт на лице, ушах и шее. Переход от шеи к зоне декольте должен быть плавным.

4. От центра — к периферии

Капните крем на тыльную сторону ладони. Он станет теплее и будет лучше тушеваться. Затем микроскопическими точками нанесите средство и тушуйте его от центра лица. Старайтесь учитывать массажные линии.

5. Стробинг

Это более естественный аналог контуринга. Смысл стробинга в том, чтобы подчеркнуть объемы лица светом и бликами. Натуральней всего смотрятся кремовые хайлайтеры. Придерживайтесь правила “лучше меньше, да лучше”.

Зоны, которые нужно подсветить: середина лба, под бровями, скулы, переносица, верхняя губа и подбородок. Плюс в том, что никаких четких линий. Справится каждая!

Не забудьте бросить в сумочку полупрозрачную пудру или матирующие салфетки. Применяйте их только в тех зонах, где предательски появляется кожный жир.