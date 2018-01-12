Наверняка и вы так делаете: главные ошибки при ношении юбки

Юбка делает образ женщины элегантным и утонченным. Но некоторые девушки изо дня в день допускают непростительные промахи, которые могут испортить даже самый классный «look». Не допускайте этих ошибок!
1. Неподходящая обувь
Чтобы юбка смотрелась хорошо, важно подобрать правильную обувь. Ориентироваться нужно не только на цвет, фасон и материал, но и на длину. Можно руководствоваться простым правилом: чем длиннее юбка, тем выше может быть каблук. Для мини предпочтительнее всего обувь на низкой подошве, передает Fabiosa.com/ru.
2. Неправильно подобранный верх
Есть несколько простых модных законов, выработанных десятилетиями: мини-юбку нужно носить с более-менее закрытой блузой или кофтой, пышную юбку — с лаконичным верхом, а обтягивающую юбку прекрасно дополнит свитер-оверсайз.
3. Неподходящее нижнее белье
Самые частые ошибки — это белье с резинками, которые выделяются, и цветные трусики, которые просвечивают сквозь ткань. Выглядит это очень некрасиво и привлекает лишнее внимание. Правильным будет надеть бесшовное нижнее белье телесного цвета, так вы точно не ошибетесь.
4. Неправильная длина юбки
Если говорить про модные тенденции касательно длины юбок — они постоянно меняются, и за ними не уследишь. Однако есть то, что нужно помнить всегда: женщинам с низким ростом лучше носить юбки выше колена. Иначе ноги будут казаться короче.
5. Некачественные ткани
Дешевые материалы подчеркивают недостатки фигуры и редко когда выглядят хорошо. Лучше всего выбирать юбки из плотной ткани, которые скорректирую силуэт и сделают образ дороже. «Светящиеся» юбки рекомендуем обойти стороной.
6. Неправильно подобранный фасон
Очень часто девушки выбирают юбку, исходя из модных тенденций, и не учитывают особенности своей фигуры. Нужно трезво взглянуть на свои параметры, оценить, насколько ярко выражена талия и ягодицы, только после этого выбирать юбку. Но есть и универсальные фасоны — трапеция, А-силуэт, «солнце».
7. Юбка «не к месту»
Любую одежду нужно подбирать исходя из того, где вы собираетесь в ней появиться. Для офиса подойдет юбка-карандаш, миди или макси. На вечеринку можно надеть что-то яркое и легкомысленное — тут фантазии нет предела.
Но, главное, конечно, насколько вам комфортно в юбке. Если вы чувствуете себя красоткой — все остальное не так уж и важно.