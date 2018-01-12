Наверняка и вы так делаете: главные ошибки при ношении юбки

1. Неподходящая обувь

Чтобы юбка смотрелась хорошо, важно подобрать правильную обувь. Ориентироваться нужно не только на цвет, фасон и материал, но и на длину. Можно руководствоваться простым правилом: чем длиннее юбка, тем выше может быть каблук. Для мини предпочтительнее всего обувь на низкой подошве, передает Fabiosa.com/ru.

2. Неправильно подобранный верх

Есть несколько простых модных законов, выработанных десятилетиями: мини-юбку нужно носить с более-менее закрытой блузой или кофтой, пышную юбку — с лаконичным верхом, а обтягивающую юбку прекрасно дополнит свитер-оверсайз.

3. Неподходящее нижнее белье

Самые частые ошибки — это белье с резинками, которые выделяются, и цветные трусики, которые просвечивают сквозь ткань. Выглядит это очень некрасиво и привлекает лишнее внимание. Правильным будет надеть бесшовное нижнее белье телесного цвета, так вы точно не ошибетесь.

4. Неправильная длина юбки

Если говорить про модные тенденции касательно длины юбок — они постоянно меняются, и за ними не уследишь. Однако есть то, что нужно помнить всегда: женщинам с низким ростом лучше носить юбки выше колена. Иначе ноги будут казаться короче.

5. Некачественные ткани

Дешевые материалы подчеркивают недостатки фигуры и редко когда выглядят хорошо. Лучше всего выбирать юбки из плотной ткани, которые скорректирую силуэт и сделают образ дороже. «Светящиеся» юбки рекомендуем обойти стороной.

6. Неправильно подобранный фасон

Очень часто девушки выбирают юбку, исходя из модных тенденций, и не учитывают особенности своей фигуры. Нужно трезво взглянуть на свои параметры, оценить, насколько ярко выражена талия и ягодицы, только после этого выбирать юбку. Но есть и универсальные фасоны — трапеция, А-силуэт, «солнце».

7. Юбка «не к месту»

Любую одежду нужно подбирать исходя из того, где вы собираетесь в ней появиться. Для офиса подойдет юбка-карандаш, миди или макси. На вечеринку можно надеть что-то яркое и легкомысленное — тут фантазии нет предела.

Но, главное, конечно, насколько вам комфортно в юбке. Если вы чувствуете себя красоткой — все остальное не так уж и важно.