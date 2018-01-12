Восемь фактов о седых волосах, которые часто волнуют женщин

Трихология — наука, которая изучает волосяной покров и скальп. Специалист в этой области, Маделейн Престон, рассказывает, откуда берутся седые волосы и можно ли задержать их появление, пишет Fabiosa.com/ru.

1. В каком возрасте появляются первые седые волосы?

Их может обнаружить большинство женщин после 30 — к 50 годам половина волос на голове будет седой.

2. Почему волосы седеют?

Седые волосы — это сочетание волос с нормальной пигментацией и белых. Седеет волос, когда организм перестает вырабатывать меланин.

3. Возможно ли отсрочить появление седых волос?

“На наличие седых волос влияет питание и ряд гормональных факторов, а также стресс. В целом, предрасположенность к поседению носит генетический характер”.

4. Все люди седеют одинаково?

Как уже говорилось, появление седых волос обусловлено генетически, так что все зависит от наследственности. При этом белые люди чаще седеют раньше. Также подобным изменениям больше подвержены те, кто страдает от диабета, малокровия или проблем с щитовидной железой.

5. Какие продукты следует употреблять, чтобы волосы дольше оставались здоровыми?

Богатые белком — яйца и рыбу. С другой стороны, активнее седеют те, у кого в организме недостаток железа, кальция, цинка и витаминов D, B12 и B6, поэтому следует также включить в рацион продукты, богатые этими веществами.

6. Какие пищевые добавки вы могли бы порекомендовать?

Мультивитамины с кислотами омега-3, поскольку при их нехватке волосы становятся сухими и безжизненными. Оказываемый ими увлажняющий эффект также устраняет зуд и перхоть.

7. Какие изменения в образе жизни могут помочь сохранить здоровье волос?

Прежде всего, следует наладить сбалансированное питание с обилием белков и углеводов, необходимыми витаминами и минералами.

8. Полезно ли делать массаж головы?

Так же, как наше тело нуждается в регулярных тренировках, того же требует и голова. Массировать кожу головы удобнее во время приема душа; плюс, массаж стимулирует приток крови, что помогает питать волосяные фолликулы.