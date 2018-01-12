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Эксперты назвали трендом года в макияже восточные стрелки

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Хиджаб. Фото иллюстративное. | ФОТО: Sharifulin Valery/TASS

Эксперты признали главным трендом 2018 года в макияже восточные стрелки. Модели на подиумах и модницы в повседневной жизни выбирали для себя выразительный макияж глаз с толстой подводкой.

Особенно популярными в прошедшем году стали стрелки с удлиненным кончиком, как у восточных женщин, сообщает Mixnews.lv.

Ранее сообщалось, что главным аксессуаром весны 2018 года стали большие серьги. Модницы выбирали сережки с графическими узорами, а также ювелирные украшения в виде геометрических фигур — кругов, треугольников, квадратов.

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