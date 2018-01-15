Без ретуши: Рози Хантингтон-Уайтли на съемках рекламы купальников спустя шесть месяцев после родов

Модель комфортно чувствовала себя перед камерами и, кажется, совершенно не беспокоилась по поводу пока неидеальной фигуры. Неидеальной, но близкой к тому: после рождения сына Рози очень похудела и практически вернула былую форму в рекордные сроки, пишет Ru.hellomagazine.com.

Рози Хантингтон-Уайтли стала известной после того, как в 16-летнем возрасте стала лицом компании Levi's, с тех пор она успела поработать с брендами Victoria's Secret, Givenchy, Burberry, Oscar De La Renta, Valentino, Michael Kors, Roberto Cavalli, Balmain и Louis Vuitton.