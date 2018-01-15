Без ретуши: Рози Хантингтон-Уайтли на съемках рекламы купальников спустя шесть месяцев после родов

30-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли вернулась к работе спустя полгода после рождения своего первенца Джека10 января, Рози была замечена на одном из пляжей Майами, где снималась для рекламы новой коллекции купальников.
Модель комфортно чувствовала себя перед камерами и, кажется, совершенно не беспокоилась по поводу пока неидеальной фигуры. Неидеальной, но близкой к тому: после рождения сына Рози очень похудела и практически вернула былую форму в рекордные сроки, пишет Ru.hellomagazine.com.
Рози Хантингтон-Уайтли стала известной после того, как в 16-летнем возрасте стала лицом компании Levi's, с тех пор она успела поработать с брендами Victoria's Secret, Givenchy, Burberry, Oscar De La Renta, Valentino, Michael Kors, Roberto Cavalli, Balmain и Louis Vuitton.
В 2010 году она подписала контракт на участие в съемках новых "Трансформеров", заменив Меган Фокс. На протяжении последних семи лет Рози встречается с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом, от которого 24 июня 2017 года родила сына.